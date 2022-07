Liberan a reportero Eduardo Quispe de Cuarto Poder tras ser secuestrado en Cajamarca

Libres. Rondas campesinas liberaron a Eduardo Quispe y Elmer Valdiviezo , reportero y camarógrafo del dominical Cuarto Poder luego de que fueran secuestrados en el distrito de Chadín, en la localidad de Chota, en Cajamarca, este miércoles.

En efecto, fuentes de La República informaron que ambos periodistas ya salieron de la zona de Chadín y vienen siendo trasladados a la ciudad de Bambamarca junto con efectivos policiales de la zona.

Los comunicadores estuvieron horas antes en contacto con rondas campesinas en el momento en que realizaban un reportaje periodístico en la localidad de Chadín donde finalmente fueron interceptados.

La transmisión de América Televisión se vio interrumpida por un enlace en vivo en comunicación con el reportero Eduardo Quispe, quien fue obligado a leer un comunicado, en señal abierta, en favor del gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo.

“Buenas noches, me dirijo al país. Nos encontramos en la comunidad de Las Palmas, distrito de Chadín, nos encontramos dialogando con las rondas campesinas de Chavín, quienes representan los intereses y necesidades de su pueblo. Fuimos intervenidos cuando se tomaban declaraciones a personas que no responden culturalmente, haciéndoles interrogantes por los casos de (…) Paredes, quien (…) Fiscalía de la Nación, en tal sentido, como medio de prensa, que representamos a Cuarto Poder, es una imputación falsa, por lo que nos rectificamos como prensa a no hacer daño al gobierno central y a sus familiares”, se escuchaba al periodista.

Antes de cortar la señal, Eduardo Quispe mencionó: “En esta última parte, nos dirigimos a nuestras familias para informales que las rondas nos han tratado de manera humana, y que luego de leer este comunicado, como parte del acuerdo, nos retiraremos del lugar en nuestro vehículo sanos y salvos”.

Por otro lado, La República se comunicó con Heidi Grossmann Castillo, periodística de Cuarto Poder quien confirmó el secuestro tanto de Eduardo Quispe como el del camarógrafo Elmer Valdiviezo.

“Todavía no podemos comunicarnos con él. Estamos a la espera, estamos muy preocupados por su seguridad. Nosotros hemos cumplido con las exigencias de estos señores que los han secuestrado. Hasta ahora no podemos comunicarnos”, contó la comunicadora.