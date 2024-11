Durante la reciente edición del programa 'Del hecho al dicho', Jaime Chincha criticó la postura que han tomado diversos ministros del gabinete ministerial, quienes respondieron ante la prensa sobre la situación legal de Nicanor Boluarte. Ministros de las carteras de Salud, Vivienda, Comercio exterior y de la Producción, e incluso el mismo Gustavo Adrianzén, señalaron una 'politización' de la justicia, tras la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho sobre el hermano de la mandataria. Para el periodista, estas declaraciones se tratarían de un mismo 'guion'.

"Lo más preocupante es que ministros salgan en bloque, como no salen en el peor de las tragedias", expresó Jaime Chincha. "No salen cuando hay lluvias o cuando Piura se seca, ahí no salen. Pero salen para defender al hermano de la presidenta", agregó.

Asimismo, el periodista recalcó que le sorprende que ministros a los que "nunca se les ve", en referencia al titular de Producción, hoy salgan a hablar sobre Nicanor Boluarte. Además, criticó que muchos de ellos señalen que dicha decisión judicial coincida con las fechas finales del APEC. "Este proceso lleva meses, no es que de la noche a la mañana se les ocurrió detener a Nicanor Boluarte después del APEC", sustentó.

Finalmente, Jaime Chincha explicó cuál sería la relevancia de la jefa de Estado dentro del caso Los Waykis en la Sombra. "Nicanor habría usado el poder político, a los prefectos y subprefectos para formar el partido político para sostener a Dina Boluarte, y usando recursos públicos. Ese es el tema", acotó.

Gustavo Adrianzén evitó dar plazo para la captura de Nicanor Boluarte: "No puedo dar una fecha"

El primer ministro Gustavo Adrianzén se pronunció desde el Congreso sobre Nicanor Boluarte y manifestó que si bien 'no podía dar una fecha', aseguró que lo están buscando. Al respecto, Jaime Chincha dijo: "Eso no se lo cree nadie, si todos los ministros están diciendo que todo esto es político. Además, ni a Cerrón lo encuentran".

"Indigna realmente que un Gobierno se embarre con el barro que lleva Nicanor Boluarte, que manda papelitos escritos desde la clandestinidad", agregó el periodista, en referencia al cambio de abogado que intentó realizar el hermano mayor de la presidenta. "El señor se burla de la justicia con el poder que todavía tiene, pero el poder se acaba porque es efímero", puntualizó.