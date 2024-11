Congresista Roberto Sánchez a Dina Boluarte: "No puede ir a ningún lugar si no va militarizada"

El congresista Roberto Sánchez señaló que el rechazo de la población contra la presidenta Dina Boluarte seguirá en los próximos días, pese a que el Perú ha realizado el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), en el marco de mejorar las inversiones del país. En sentido dijo que la jefa de Estado “no puede ir a ninguna parte sino está militarizada”, debido a que no escucha a la ciudadanía sino la criminaliza.

“Yo no creo que una gaviota cambia una temporada. Mira cómo está el Perú, la señora Dina Boluarte no puede ir a ninguna parte sino está militarizada. Hay ineficiencias, ilegitimidad y precariedad en el Gobierno. Debe haber una democracia que escucha a la gente y no la criminaliza”, expuso Roberto Sánchez.

El exministro de la gestión de Pedro Castillo aseguró que APEC no es un logro de Dina Boluarte, ya que, según mencionó, la Cancillería es quien ha llevado a cabo la organización del evento desde años atrás.

“APEC no es su logro. El evento no empezado hace un año. Cancillería es quien ha llevado adelante el ejercicio de la diplomacia. El mismo TLC no ha empezado hace un año, hubo diversas rondas que hoy se han aprobado. El APEC es una oportunidad y algo positivo para el Perú, pero también hay otras voces que pensar en lo social como comerciantes, transportistas. El Perú tiene un 15% de formalidad en su economía que competitividad es eso”, apuntó.

En esa misma crítica, el parlamentario aseguró que la gran salida del país ante la crisis podría ser un adelanto de elecciones para que un nuevo gobierno garantice la legitimidad del Ejecutivo y Congreso.

“Yo creo que la gran salida para el Perú es adelantar las elecciones para un gobierno de transición y para garantizar con legitimidad un nuevo Poder Ejecutivo y Legislativo”, sentenció.