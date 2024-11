La congresista Diana Gonzales, vicepresidenta de la Comisión de Energías, tuvo un cruce de palabras con Paul Gutiérrez presidente de la misma luego de que este retrasara hasta en 2 ocasiones la cuestión previa que ella había solicitado al predictamen del proyecto de ley de extensión del Reinfo que busca alargar hasta 24 meses el registro integral de formalización minera.

En ese sentido, la parlamentaria criticó que su colega no sometiera a votación la solicitud que estaba planteando: "Presidente he solicitado cuestión previa 2 veces se envía a votación he esperado calmadamente la intervención de todos los participantes, en un momento me sentí en la Comisión de Ética no sabía quién presidía el debate, yo apelo a que usted tenga palabra de maestro y se envió a cuestión previa que he solicitado hace 1 hora".

La parlamentaria planteó esta cuestión previa con el objetivo de que este pre dictamen regrese al equipo técnico de la Comisión de Energía y Minas para unirse con el proyecto del Poder Ejecutivo, de modo que se debata conjuntamente y el propio ministro lo sustente.

Congreso busca favorecer a la minería ilegal a través de la extesión del Reinfo

A pesar de la resistencia expresada por el Poder Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones ambientalistas, el Congreso de la República continúa promoviendo la ampliación del plazo para la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. Uno de los instrumentos que ha facilitado esta prolongación es el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo período de vigencia culmina en diciembre de este año.

La Comisión de Energía y Minas, presidida por el congresista Paul Gutiérrez, se debatió un predictamen que reúne cuatro proyectos de ley impulsados por los legisladores José Luna, Segundo Quiroz, Guido Bellido y el propio presidente de la comisión. Todos ellos buscan extender la vigencia del Reinfo hasta el año 2026 o 2027. Faltan agrupar la de Jorge Flores Ancachi y Darwin Espinoza.

Esta iniciativa, actualmente en discusión, no establece una fecha específica para su caducidad, sino que la supedita a la “entrada en vigor de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal”, cuya propuesta formal aún no ha sido presentada por el Poder Ejecutivo al Congreso. Tras un intercambio de opiniones entre los congresistas, el predictamen fue enviado a un cuarto intermedio para continuar su análisis en una próxima sesión.

“Una nueva ley no resolverá la problemática de la formalización. En la Comisión de Energía y Minas ya existe una propuesta de ley MAPE, pero no han avanzado en este dictamen. Solo se basan en la excusa de que el Poder Ejecutivo no ha presentado la iniciativa. Quieren un proceso de formalización minera permanente, en la práctica”, explicó César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental.