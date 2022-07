Gladys Echaíz descarta renuncia a APP si no lidera candidatura para la Mesa Directiva

La congresista de Alianza para el Progreso, Gladys Echaíz, se pronunció sobre la posibilidad de que no integre la lista de candidatos a la Mesa Directiva, a pesar de que bancadas de oposición la piden como reemplazo de María del Carmen Alva en la presidencia del Congreso de la República. Adelantó que, si APP no la incluye como opción, esto no generará como consecuencia su renuncia a la bancada.

“No es una condición irme de APP si no me eligen representante a la Mesa Directiva, tendría que irme por otras causas, pero no por no ser parte de la Mesa Directiva”, declaró a Correo.

En esta línea, Gladys Echaíz dijo desconocer cuándo APP elegirá a quienes postularán para dirigir el Parlamento en la próxima legislatura: “No lo sé aún, no han convocado (a reunión de bancada). Por los menos a mí no me han invitado a alguna reunión. Dependerá de los demás si me eligen. No sé si tengo el respaldo de mi bancada, repito, depende de los demás”, señaló Echaíz.

Gladys Echaíz no sería una opción para APP

Pese a que fuerzas de oposición lideradas por Fuerza Popular piden la candidatura de Gladys Echaíz para la presidencia de la Mesa Directiva, es complicado para el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, y para la dirigencia apepista, aceptar que la exfiscal postule.

Y hay tres factores que inclinan la balanza contra Echaíz: no es militante de APP, no cuenta con el apoyo de sus colegas de bancada y sus votaciones. Esto fue ratificado por Héctor Acuña, congresista apepista, presidente de la Comisión de Presupuesto y hermano del líder de APP, quien confirmó que no existe la posibilidad de que la exfiscal suprema sea la principal carta de Alianza para el Progreso.