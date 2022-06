Patricia Juárez dice que no hay ningún “afán malintencionado” en poder acusar a autoridades electorales

La fujimorista Patricia Juárez aseguró que no existe intención alguna de perjudicar a las autoridades del sistema electoral (JNE, ONPE y Reniec) al sumarlos al grupo de altos funcionarios pasibles de ser acusados constitucionalmente. Dicha reforma está incluida en el dictamen de retorno a la bicameralidad aprobado en la Comisión de Constitución que preside la congresista de Fuerza Popular.

En declaraciones a la prensa desde el Congreso, Juárez Gallegos precisó que otorgar la prerrogativa del antejuicio político a los jefes de las instituciones electorales no responde a un “afán deliberado malintencionado”.

“No es porque se le haya ocurrido a la Comisión de Constitución (o que) haya salido en un afán deliberado malintencionado de generar zozobra en las presidencias de estas instituciones. Esto responde a una sentencia del Tribunal Constitucional que exhorta al Congreso a que se le dé la prerrogativa del antejuicio a estas autoridades”, dijo.

Pese a que dicha modificación atentaría contra la autonomía del sistema electoral, la fujimorista aseveró que “es falso” que el Parlamento tenga la “intención de ir contra” el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

“Si eso generara algún tipo de discrepancia en el momento del debate en el Pleno, tenga usted la plena seguridad de que no va a haber ningún inconveniente que ese tema quede tal como este para que no se genere ninguna suspicacia. (...) No existe ningún afán, ningún interés de parte de los congresistas que hemos debatido en la Comisión de Constitución y en el dictamen de la comisión ningún afán de ocasionar ningún perjuicio”, agregó.