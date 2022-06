Dimitri Senmache: posiciones del Congreso sobre la posible moción de censura contra el ministro

El actual ministro del Interior, Dimitri Senmache, se enfrenta a un escenario complicado con dos anuncios de moción de censura y la recolección de firmas para la admisión de cualquiera de ellas, y una denuncia constitucional presentada en su contra el último jueves; su permanencia en el cargo se ve amenazada por el Congreso. En este panorama, Senmache ha manifestado estar dispuesto a acatar lo que decida el Parlamento; pero, ¿cuál será esta decisión?

La República se comunicó con legisladores de distintas bancadas para entender de mejor manera el manejo de este tema en el Legislativo y revisar cómo podrían tomar las mociones de censura (Renovación Popular y Fuerza Popular) y la denuncia constitucional (Avanza País) el resto de las bancadas del Congreso.

La posición a favor de la permanencia de Senmache a cargo del ministerio del Interior la marcan Víctor Cutipa, de la bancada Perú Bicentenario, y Katy Ugarte, del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, ambos renunciantes a Perú Libre y con enfoques de rechazo a las mociones de censura.

Para Cutipa, la medida del Congreso forma “parte de una actitud sistemática de la oposición”, que se viene dando desde después de la segunda vuelta, y lo único que hace es “dañar no la gestión del presidente Castillo, sino que perjudica a los destinos del país”. En ese sentido, el congresista dijo que existe un consenso de opinión sobre este tema entre los integrantes de Perú Bicentenario.

Ugarte, por su lado, definió la medida como “prematura”. “Ni siquiera concluye el mes de trabajo, ha dado a conocer todo el informe, así como han pedido los colegas de las bancadas que pidieron su presencia, lo único que le pedimos es que haga más esfuerzos para trabajar.(...) No por eso ya se le va a censurar y buscar a otro ministro”, señaló la parlamentaria.

Además, Ugarte aseveró que es una acción “irresponsable” por parte de los demás legisladores.

Quien también comparte esa misma preocupación es la congresista Ruth Luque, de la bancada de Cambio Democrático, quien hace énfasis en que Senmache ha estado siempre dispuesto a declarar ante el Congreso. “El ministro ha venido al Pleno bajo una moción de investigación, en esa misma semana fue citado como a cuatro comisiones”, expresó la parlamentaria.

Luque no es tan cercana al Estado, y es crítica con la gestión del ministro del Interior, pero considera que su institución debería enfocarse en “ubicar a las personas que están involucradas en los actos de corrupción que han estado en el entorno cercano” y en resolver el “contexto de alta inseguridad ciudadana que es en realidad el problema fuerte al que ahorita la población está exigiendo una mayor atención”.

“Indistintamente de quién es el ministro, no logramos, pues, garantizar de una manera sostenible que quien esté a cargo del Ministerio del Interior pueda desarrollar políticas concretas y acciones en un programa tan central como la inseguridad ciudadana. Si se presenta cada situación en la que van saliendo ministros y ministros, eso hace insostenible cualquier política de acción” , aseveró.

Quien tiene claros los motivos para una censura contra el titular de la cartera del Interior es la congresista de Acción Popular, Karol Paredes, quien si bien no ha asegurado una posición de bancada, de manera personal considera que existen varios puntos que se deben evaluar en la permanencia de Dimitri Senmache.

“Yo a nivel personal sí apoyaría una moción de censura porque no solamente es el tema del señor Silva, (...) el tema de la de las personas que han jugado en el país que no sabemos dónde están, que no hay una respuesta clara. Otro respecto a los muertos que se han dado en diferentes partes del país por los diferentes conflictos sociales, el otro tema es este también por el tema de la seguridad ciudadana ”, enumeró Paredes.

Estas opiniones demuestran que, si bien el Congreso tiene motivos para cuestionar al congresista, la preocupación general radica en que un cambio constante de ministros no es beneficioso para el país, sobre todo a menos de un mes del ingreso de Senmache en el cargo.