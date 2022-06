Acusado de ser socio de Vladimiro Montesinos regresó por sus bienes y lo mataron

Venganza. El argentino Sergio Fontanella huyó del país cuando lo acusaron de lavar el dinero de Vladimiro Montesinos, y luego de 12 años volvió para recuperar sus propiedades, entre embarcaciones e inmuebles, pero encontró que estaban en manos de terceros, a quienes enjuició. El lunes 13 de junio lo mató un sicario en motocicleta cuando almorzaba al interior de un restaurante en Iquitos.

Natural de Río Tercero, provincia de Córdoba, Argentina, Sergio Fontanella llegó a Iquitos en 1990. Hizo inmediatamente fortuna. Foto: difusión

Doris Aguirre daguirre177 doris.aguirre@glr.pe

