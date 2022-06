Yonhy Lescano: Alva quiere usar el Congreso para deshacerse de sus enemigos políticos

El acciopopulista y excandidato presidencial marca distancia de los “Niños de Acción Popular (AP)” acusados de corrupción y cuestiona severamente a la presidenta del Congreso. Calificó de vulgar blindaje el informe sobre las muertes de Inti y Brayan . Para Yonhy Lescano la solución a la crisis del país es adelantar las elecciones generales.

La Contraloría reveló que algunos congresistas de AP usaron el palco presidencial para ver el partido de Perú. Sus correligionarios están haciendo de las suyas...

Nosotros quisimos orientar desde un inicio esta bancada porque fui candidato presidencial y es el que cumple función de locomotora en campaña. Quisimos apoyarlos, orientarlos, sugerir, pero se negaron rotundamente. No se si tendrían fines de servir al país o atender fines subalternos como demuestran esas denuncias.

Los Niños no solo tienen mala conducta, deben responder por presuntos delitos graves.

En conjunto, la bancada no está trabajando como debía trabajar , pero parte de ellos han comenzado a hacer actos irregulares que ya se están investigando como delitos. Luego de la investigación se establecerá quienes cometieron delito. Yo desde un inicio he deslindado, ellos mismos dijeron públicamente que no querían saber nada conmigo.

¿Asume usted algún grado de responsabilidad?

No, porque yo no los elijo, algunos piensan que es el candidato presidencial el que elige a esos candidatos que luego se convierten en congresistas. Quien los elige son las bases. Yo hubiera elegido a otros obviamente, nosotros veíamos con buenos ojos a otros militantes del partido y salieron estos y, lamentablemente, están defraudando al país.

Acaba de decir que fue la locomotora que los llevó al Congreso...

Yo más bien tengo el derecho de reclamar porque estos señores están sentados ahí no por su propio esfuerzo, algunos creen que por su cara linda han salido congresistas, no es cierto. Se debe al esfuerzo que hicimos los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, al esfuerzo de las bases y a la confianza del pueblo.

¿Cómo toma los audios en los que se escucha a la presidenta del Congreso y acciopopulista hablar de vacancia?

Con la señora Alva con quien tenemos grandes diferencias. Es una persona absolutamente descortés, pedante, soberbia en el trato que comenzó a dar una vez que se convirtió en parlamentaria. Cree que es un cargo que le va a durar toda la vida. Con ella no tengo ninguna coincidencia. Esos audios que se han escuchado realmente son vergonzosos. Ya lo he dicho demuestran falta de democracia, hablando de las Fuerzas Armadas, hablando que el Sr. Castillo está solo y hay que fregarlo.

¿Cree que cometió un delito al hablar así?

Hubo una infracción constitucional, pretender desconocer el mandato de un presidente y estar armando cosas para sacarlo, creo que hay abuso de autoridad. Sedición no, porque tendría que haber armas de por medio. La señora al estilo del fujimorismo planeaba, como utilizando del Congreso, podría deshacerse de sus adversarios políticos. Eso no es Acción Popular, nosotros nunca hemos hecho eso, nosotros hemos estado 20 años en el parlamento, nunca nos han visto confabular , más bien nos hemos enfrentado a los corruptos.

Ella ha dicho que los audios solo buscan distraer las acusaciones de corrupción al presidente .

No creo eso. El gobierno esta desprestigiado, claro que sí, débil, acusado de corrupción, los ministros algunos se han fugado, pero eso es otra cosa que debe seguir también su curso.

¿Alva debe dar un paso al costado?

Hay un 80% de personas que desaprueban el Congreso y el rostro visible es la presidenta y cada vez que habla es malcriada, soberbia y maneja poco conocimiento de política.

Hay más perlas. Los acciopopulistas también apoyan el Informe de Alejandro Cavero que busca impunidad en la muerte de Inti y Brayan.

Ese informe es jalado de los cabellos. En un acto tan grave en los que dos muchachos han muerto, yo no blindo a unas personas para que no se les investigue . Que vaya a la justicia y ahí el señor Merino demuestre su inocencia. A mí me parece un vulgar blindaje de Cavero.

Con apoyo de AP...

Varios de ellos sí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sabe el Perú que cuando se cometieron estos actos por parte de Merino también muy allegado al fujimorismo y al Apra, yo deslindé. Es un hecho ilícito, no debía meterse al gobierno, se metió y tuvo que escapar, una vergüenza para el partido, pero ellos creen que lo han hecho linda, piensan que son líderes.

No todos piensan así en AP

La gran mayoría de militantes sí, por eso votaron por mí, más del 70% cuando fui candidato presidencial. El problema son algunos de la cúpula. Estos que están acomodados, que se creen dueños del Perú, que tienen dinero, que se van a almorzar con los dueños de los grandes medios capitalinos

A usted también lo acusan de tener su cúpula en AP

La cúpula mía son las bases, el pueblo. La cúpula de la que hablo están los Barnechea, los Diezcanseco, los García Belaunde, la señora Alva. Ellos piensan igualito.

Su correligionario más crítico, Franco Salinas le ha dicho que debe dejar el partido por dignidad

Este señor es uno de los operadores, uno de los obreros que tiene este grupo, es un fujirmorista escondido.

¿No va a dejar AP?

Nosotros estamos dando lucha interna, pero el político siempre tiene que estar evaluando hasta donde le da la frazada y hasta donde tiene coincidencia con un partido. No está dicha la última palabra.

¿Está evaluando renunciar?

No estoy evaluando, pero nunca hay que decir de esta agua no hay que beber.

¿Cuál es la salida a la crisis política del país?

Elecciones generales adelantadas. No le veo salida a este Congreso. Hay buenos parlamentarios, pero los que están conduciendo el Congreso es para llorar, están cambiando la Constitución en más de 50 artículos, están diciendo que las órdenes del Poder Judicial no deben cumplirse por el Congreso, qué horror. Están haciendo lo que les da la gana.