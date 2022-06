Luis Kamiche, de Perú Democrático, perdió la voz tras padecer cáncer

El congresista de Perú Democrático Luis Kamiche, representante por la región La Libertad, perdió la voz tras padecer de cáncer a la garganta. Ahora, el legislador, quien se encontraba con licencia de salud, solo puede comunicarse a través de un dispositivo electrónico.

El parlamentario contó, en un reportaje emitido por el programa periodístico “Cuarto poder”, que en los dos últimos años sentía que le faltaba la respiración sin hacer tanto esfuerzo físico. No fue hasta que contrajo la COVID-19, en enero del 2022, cuando descubrió que sufría de cáncer.

“A mí me faltaba la respiración y no entendía el porqué, caminaba una cuadra y me echaba como si hubiera corrido 10 y me decían que era estrés”, mencionó.

Luego de que le extirparan un tumor que impedía el paso del aire a los pulmones, perdió en un 95% sus cuerdas vocales y la laringe. A pesar de ello, el exoficialista indicó que cumplirá con sus funciones parlamentarias para cumplir con su trabajo en el Legislativo.

En ese sentido, ha asegurado que trabajará desde el Congreso por las personas que sufren de la referida enfermedad.