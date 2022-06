Iván Lanegra sobre el Gobierno: “No entienden para nada la gravedad política de lo ocurrido”

En “La entrevista”, Paola Ugaz conversó con Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, sobre la situación política de Pedro Castillo, quien tendrá que declarar ante la Fiscalía el próximo lunes 13 de junio tras conocerse las irregularidades en licitaciones de proyectos adscritos al MTC.

¿Qué implica que un presidente en ejercicio sea investigado y tenga que ir a declarar sobre su círculo más cercano?

Es un proceso que hemos vivido en los últimos 30 años. Como recordarás, el Ministerio Público tenía cierta posición. Inclusive, en un momento dado ni siquiera se habría investigación de ninguna clase. Luego pasó a abrirse investigación, pero se dejaba en suspenso y ahora sí hay que investigar, no vamos a llegar a acusar, pero por lo menos hay investigación.

Creo que la razón de esto es lo que ha pasado con los presidentes en los últimos 30 años. Hay presidentes que han demostrado, casi en todos los casos salvo notables excepciones, problemas de corrupción. Esto origina que las instituciones se vean forzadas a llegar al extremo.

La única respuesta de Pedro Castillo es acusar de persecución irracional, echar la culpa a los demás y señalar a los otros presidentes. ¿Qué está diciendo esta evolución del carácter público del presidente?

No hay una respuesta ni del Gobierno ni del presidente a esta situación y eso puede deberse a una suerte de preocupación, de sensación de que tras la campaña había una relación difícil con los medios de comunicación, pero ahora lo que estamos viendo es algo que toca al más alto del nivel gubernamental, por tanto, en cualquier democracia es casi indispensable que el presidente dé cuenta de lo ocurrido. No entienden para nada la gravedad política de lo ocurrido.

Ahorita se están entregando puestos importantes a gente que no solo está no preparada; sino que está metida en temas muy graves. No hay respeto a la cosa pública, ¿por qué?

En muchos lugares de América Latina y el mundo, hay gobiernos que no pueden mantenerse por sus propias fuerzas porque son una minoría en el Parlamento, porque el Gobierno surge de un proceso de alianzas previas.

En esos casos, hay varios elementos claves. El primer elemento es la existencia de un plan o programa de gobierno, es lo que le da coherencia y sentido a esta suma de actores. ¿Eso lo tenemos? No. Tenemos una suma de intereses, pero no proyectadas a un objetivo común público; sino a intereses particulares que responden a distintas dinámicas por su cercanía al presidente u otros sectores.

Puedes tener suerte de que te toque una persona medianamente competente, pero esa persona no entra porque es parte de un proyecto conjunto, sino porque tiene una cercanía política para acceder a esa posición.

¿Cómo evalúas a este Congreso frente al presidente y un entorno investigado por la Fiscalía?

El Congreso viene de la misma fuente política del Gobierno, esos problemas que vemos hoy en día en el Gobierno, una política basada en intereses particulares más que del público, se repiten en muchas bancadas del Parlamento y se ve en sus prioridades legislativas.

Eventualmente, la presión pública puede corregir un poco esa situación, pero también hay un límite. Un ministro que es atento a esos intereses particulares tiene mucha oportunidad de continuar porque no hay un programa de gobierno, pero tampoco en los grupos de oposición.

María del Carmen Alva no deja entrar a la prensa a cubrir lo que pasa en el Hemiciclo. Ahora, es protagonista de otro audio, donde ve la manera de mover una ley para quedarse si se va Pedro Castillo.

Hay un sector del Congreso que siente que tiene muchas ventajas con este Gobierno y sabe que no la tendría con otro. Si estás en esa situación, ¿para qué vas a cambiar de Gobierno? Si la precariedad es útil, para qué cambiar de precariedad, esa sería la lógica.