María del Carmen Alva: “Hemos tenido 3 censuras, interpelaciones no llegan ni a 10, es lo normal”

María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, calificó de “normal” el número de interpelaciones y censuras presentadas —hasta el momento— en la institución contra los ministros de Estado del Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo.

En efecto, en respuesta al congresista Elías Varas de Perú Libre, María del Carmen Alva recalcó que solo se han ejecutado tres mociones de censura contra los integrantes del gabinete ministerial y aseveró que en el caso de las interpelaciones dadas “no llegan ni a 10″.

“ Hemos tenido tres censuras, las interpelaciones no llegan ni a 10, deben haber sido unas seis o siete máximo, que es lo normal en cualquier Congreso de todos los que han pasado. Acá no hay ni más interpelaciones ni más censuras. Solo para recordarle que parte de nuestra función de control político y fiscalización, por si acaso”, enfatizó la titular de la Mesa Directiva.

Cabe recordar que en los más de 10 meses de Gobierno de Pedro Castillo se han censurado a tres ministros de Estado. Estos fueron: Carlos Gallardo en Educación, Hernán Condori en Salud, y Betssy Chávez en el sector Trabajo.

Por otro lado, respecto a las interpelaciones donde acudieron los ministros a responder ante el Pleno del Parlamento Nacional estuvieron: Aníbal Torres, actual presidente del Consejo de Ministros, y los exministros: Eduardo Gonzales Toro, Carlos Palacios, Alfonso Chávarry, y Juan Silva.

Del mismo modo, se promovieron las interpelaciones contra los exministros Avelino Guillén (Justicia), Rubén Ramírez (Ambiente), Héctor Béjar (Relaciones Exteriores) y Walter Ayala (Defensa), quienes renunciaron antes de dar sus descargos ante el Legislativo.

En otro momento, María del Carmen Alva contestó al congresista Guillermo Bermejo de Perú Democrático, quien criticó la desaprobación del Congreso debido a las acciones tras blindar al excontralor Edgar Alarcón y al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry.