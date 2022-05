Perú Libre sufriría una baja más: Jorge Coayla dice que “es posible” que renuncie a la bancada

Jorge Coayla, legislador de Perú Libre, se mostró disconforme con las acciones tomadas por su actual bancada en el Congreso y afirmó que “es posible” que renuncie a su grupo político. Ello sería consecuencia de las decisiones tomadas por un sector de su partido en los últimos días, dentro de las que se incluye la censura a la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez.

“Es muy posible (que renuncie). No le digo cuándo, pero es muy posible que sí. No hay la sintonía que se quiere porque a veces hay grupos que manejan el partido, y no es así tampoco”, declaró el congresista de Perú Libre en una entrevista para La República.

Además, no descartó la posibilidad de unirse al congresista Jorge Marticorena en un nuevo grupo legislativo, quien hasta ayer pertenecía también al partido de izquierda en el Congreso pero se separó de Perú Libre a raíz de la censura a Chávez. “Yo creo que vamos a crear otra bancada; nosotros tenemos ya un acuerdo (con Marticorena). No le digo cuándo, pero sí hay un acuerdo”, afirmó.

Rechazo a la censura

Coayla Juárez votó en contra de la censura a la ministra Chávez y negó las declaraciones emitidas por Guillo Bellido, quien anunció que el voto a favor se había dado como un acuerdo mayoritario con su grupo congresal. “Si se han reunido entre ellos, bueno, pero como bancada en ningún momento hemos acordado nosotros; claro, yo todavía siendo parte”, manifestó el parlamentario.

Además consideró que la censura de la titular del MTPE corresponde a una intención previa que habrían tenido algunos congresistas de Perú Libre. “El problema es que ellos querían sacarla. Sabían que tenían una mayoría y la sacaron”, concluyó Coayla.

Sobre su voto en contra de la censura, el legislador aclaró que la ministra Chávez no tenía nada que ver con la huelga de controladores. “Todo gremio tiene derecho a la huelga; es un derecho constitucional. (…) Corpac no atendió a su debido tiempo a sus trabajadores. Era lógico que se iban a una huelga. ¿Qué tenía que ver la ministra Chávez ahí? No es la primera ni la última huelga que puede haber a nivel nacional”, aseveró Coayla.