Elecciones internas complementarias complicarían el cronograma de la jornada electoral

El 25 de mayo, el Congreso de la República promulgó por insistencia la Ley n°31481, que permite ampliar el plazo de inscripción de candidatos con miras a las próximas elecciones regionales y municipales 2022.

Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) expresaron su rechazo a la vigente Ley, pues “no se encuentra regulada en las normas electorales”.

“Esta Ley dispone reabrir el plazo para la presentación y modificación de listas de candidatos a elecciones internas y la realización de las elecciones internas complementarias, figura que no se encuentra regulada en las normas electorales; resultado jurídica y materialmente imposible cumplir la Ley N° 31481 ″, se pronunciaron las instituciones estatales.

Según el texto legal firmado por María del Carmen Alva, se señala que el JNE debe “disponer la apertura del Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes —SIJE Declara Internas— por un plazo de dos días calendario para la presentación o modificación de listas de candidatos a elecciones internas”.

Asimismo, informa que el plazo para ejecutar las elecciones internas complementarias es de hasta 10 días antes de la fecha límite para la inscripción de candidatos ante los jurados electorales especiales, según lo establecido por el JNE. En otras palabras, estas se tendrían que desarrollar como máximo el próximo 4 de junio, debido a que el 14 de junio el organismo electoral concluye con la etapa de registro de candidatos que fueron elegidos el pasado 15 y 22 de mayo.

Luis Aragón: “T iene que haber una mayor apertura de parte de los organismos electorales ”

El congresista de Acción Popular Luis Aragón sostuvo que las instituciones estatales deberían tener una mayor “apertura” ante la iniciativa de su bancada. Como se informó, el mencionado partido no logró inscribir a tiempo a sus precandidatos, por lo que quedó fuera de la contienda electoral.

“ Yo creo que tiene que haber una mayor apertura de parte de los organismos electorales. Lo que se está pidiendo solo es dos días para que puedan inscribirse todas estas listas a nivel nacional que no han podido registrarse en su momento, y desarrollarse las elecciones internas. De acuerdo al cronograma, todavía estamos dentro de plazo para que muchos candidatos no queden fuera de carrera. Es más, en el reglamento interno del partido se habla de las elecciones internas complementarias que están dentro del mes de junio”, dijo para La República.

El parlamentario acciopopulista hizo hincapié que este problema no solo presenta su bancada, sino que repercute a otras organizaciones políticas.

“Reconocemos que son problemas internos que han surgido en varias organizaciones políticas por diferentes orígenes. En algunos casos porque ha faltado una mayor organización interna, en otros porque hace falta una mayor capacitación a los organismos electorales. Eso le ha pasado a diferentes partidos políticos”, agregó.

Al ser consultado ante el poco tiempo que tienen los organismos electorales para realizar otra jornada electoral, el legislador invocó que “realicen un esfuerzo”.

“El 4 de junio es una fecha muy cercana. Incluso el tema de la pandemia también ha influido en el tema de organización política. Creo que habría que dictar una disposición complementaria transitoria con efectos de poder adecuar el plazo del 4 de junio a extenderlo un poco más” , puntualizó.

Respecto a la postura de la bancada tras la respuesta de las instituciones que forman parte de la jornada electoral, el parlamentario señaló que en la suya aún “no se había conversado en la interna”.

“Bueno, sobre las medidas aún no se ha conversado en la interna, pero el ánimo no es de confrontación, sino de dar solución a los postulantes a nivel nacional. Podríamos conversar diferentes bancadas con los organismos electorales y tratar de llegar a una solución como una mesa técnica exprés y resolver este problema, ojalá que se dé esa oportunidad”, comentó.

Es importante mencionar que sus declaraciones fueron horas antes de que Acción Popular emitiera un comunicado, donde señalaba que “presentará una denuncia constitucional contra los titulares de estas instituciones gubernamentales”.

¿Son ejecutables las elecciones internas complementarias?

Por su parte, el especialista en derecho electoral Luis Manuel Villalobos manifestó que es “inviable” la ley en vigencia porque no está contemplado un “escenario para realizar elecciones internas complementarias”. Asimismo, explicó que no hay presupuesto y tampoco hay plazo suficiente para elaborar otra jornada en menos de una semana.

Asimismo, el letrado dijo que durante el proceso electoral no se encuentra contemplada la alteración de las reglas de juego. Es decir, un escenario como el de ahora no está previsto en las normas.

“En su momento dieron el plazo, pero tienen que acostumbrarse a cumplirlos. No es tan sencillo incluir esa ley y hacer una nueva elección en pocos días. Es toda una secuencia de actos que se tienen que hacer y no alcanza el tiempo para realizarlas. Prácticamente altera el cronograma electoral y hacer una nueva elección en pocos días no está en la logística”, informó para este diario.

Acción Popular amenaza con denunciar a titulares del JNE, ONPE y Reniec

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, la bancada de Acción Popular anunció que denunciará constitucionalmente a los titulares del JNE, ONPE y del Reniec por manifestar su rechazo sobre la ley promulgada que permite el plazo de inscripción de candidatos para las elecciones internas 2022.

“Los organismos conformantes del sistema electoral (JNE, ONPE y Reniec) han materializado su negativa en un pronunciamiento emitido el día de ayer, donde defienden una implementación de procesos confusos durante la etapa de inscripción de listas que no aporta al fortalecimiento democrático del país; y que, por el contrario, ha limitado la participación de los partidos políticos, deslegitimando el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2022″, se lee en el comunicado.