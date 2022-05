Congreso: Silvia Barrera acusa a Comisión de Fiscalización de usar su caso de manera irregular

Silvia Barrera, exalcaldesa de Villa María del Triunfo, fue citada por la Comisión de Fiscalización para este miércoles 25 tras ser mencionada en los testimonios del empresario Zamir Villaverde. Antes de retirarse de la sesión, acusó al grupo de trabajo parlamentario de usar su caso de manera irregular.

“En esta Comisión de Fiscalización quiero manifestar a todo el país que están usando mi caso porque no se me demuestra nada”, reclamó. Enrique Wong, congresista que presidía la sesión, le solicitó que guardara la compostura mientras le cortaba el audio.

“Quien no tiene culpabilidad tiene que tener tranquilidad”, exclamó el legislador poco antes de suspender la jornada.

Más temprano, la exburgomaestre consultó enérgicamente sobre el motivo de su citación y exigió que se le mencionara qué garantías tenía de que se seguiría el debido proceso.

“Quisiera que esta comisión me informe cuáles son los elementos de convicción necesarios para que me puedan garantizar el debido proceso al derecho de la defensa. Segundo, quiero saber para qué el día de hoy me han citado en calidad de investigada”, señaló.

Barrera acudió a la sesión de la Comisión de Fiscalización sin la presencia de un abogado, ya que afirmó que ella se representaría a sí misma.

Reiteradas citas ante la comisión parlamentaria

La exalcaldesa cuestionó que haya sido citada varias veces para declarar ante la Comisión de Fiscalización. Frente a ello, Héctor Ventura, quien preside el grupo de trabajo, aseguró que tienen la prerrogativa de volver a citar cuantas veces consideren necesarias a los testigos e investigados, “inclusive usando la fuera pública”.

“No ha habido fraude”, señaló Barrera

A las afueras del Palacio Legislativo, Silvia Barrera brindó declaraciones a la prensa y negó tener algún tipo de vínculo con las denuncias hechas por Zamir Villaverde en relación a un presunto fraude.