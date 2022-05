RMP sobre Vladimir Cerrón: “Lo que más le ha dolido es (perder) Energía y Minas”

Este domingo 22 de mayo, el presidente de la República, Pedro Castillo, tomó juramento a cuatro ministros de Estado. Ello tras los cuestionamientos y posibles mociones de censura por parte del Congreso. No obstante, esto solo sería el inicio de una serie de reajustes al gabinete de Aníbal Torres, según señaló Rosa María Palacios.

La abogada sostuvo que Castillo Terrones se habría visto forzado a hacer estas variaciones para salvar a Betssy Chávez, ministra de Trabajo, y el primer ministro, Aníbal Torres, quienes podrían enfrentar mociones de censura por parte de la institución de María del Carmen Alva.

“A Vladimir Cerrón no le gustan (los nuevos ministros) y, hasta este momento, es lo más positivo que podemos decir de estos cambios porque si no le gustan, entonces no están tan mal”, indicó.

En reemplazo de Nicolás Bustamante, Juan Barranzuela Quiroga juró como nuevo ministro de Transporte y Comunicaciones (MTC). RMP explicó que Barranzuela, quien viene de la gerencia regional de Tumbes, no tiene las capacidades para manejar una de las carteras más grandes del Perú en cuanto a gasto público.

Dimitri Senmache Artola es el nuevo titular del Ministerio del Interior (Mininter). El sucesor de Alfonso Chávarry, de acuerdo a informaciones de la abogada, sí tendría mucha experiencia en el sector público.

“Un bueno nombramiento que, en el caso del presidente de la República, es raro. Llama mucho la atención y no por el señor Senmache, sino porque finalmente fue nombrado. Además, tuvo críticas bastantes duras contra Aníbal Torres. Como primer acto, ha removido al directo general de la Policía y si lo ha hecho es porque tiene esa arma para reorganizar este sector”, precisó.

Alessandra Herrera Jara ha ingreso al Ministerio de Energía y Minas (Minem). Como se recuerda, Herrera ya ocupó este cargo, aunque muy brevemente, durante el premierato de Héctor Valer. La conductora de “Sin guion” aclaró que la nueva ministra tiene experiencia en el sector público. Agregó que la sucesora de Carlos Palacios tiene una tarea muy importante, rescatar Las Bambas y PetroPerú.

El último cambio fue Javier Arce Alvarado, quien entró a reemplazar a Óscar Zea en el Ministerio de Desarrollo Agricultura y Riego (Midagri). Arce Alvarado, de acuerdo a su CV, no tiene estudios universitarios y, por ende, ningún posgrado.

“Este señor es el que tiene que enfrentar uno de los problemas más graves que ha enfrentado la agricultura peruana que es la crisis de fertilizantes, pero no solo eso; sino una crisis alimentaria que puede azotar al Perú y al mundo en los próximos seis mes. ¿No había nada mejor?”, cuestionó.

La respuesta de Cerrón

Durante un acto oficial en los exteriores de Palacio de Gobierno, Castillo Terrones advirtió que, luego de los cambios en los ministerios de Energía y Minas, Transportes, Interior y Desarrollo Agrario, habría otras variantes en el gabinete de Aníbal Torres.

“En la noche de ayer hemos tomado la decisión de hacer algunos cambios ministeriales, y en los próximos días vamos a seguir haciéndolo porque nuestros ministros están en constante evaluación. Los ministros se deben al pueblo, se deben a ustedes”, sostuvo.

Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre, alegó que los cambios efectuados en la PCM no fueron coordinados previamente con la bancada oficialista. “Deslindamos toda responsabilidad política, evaluaremos su trabajo”, dijo el congresista.

“Lo que más le ha dolido (a Vladimir Cerrón) es (perder) Energía y Minas (...) Políticamente será propietario, pero no tienen nada que consultarle. Se sentirá ofendido (...) Le habían quitado al ahijado que iba a lograr la nacionalización de las empresas”, resaltó RMP.

Para la letrada, las salidas que deberían concretarse son las de Aníbal Torres, Betssy Chávez y Dina Boluarte, acusada de infracción a la Constitución y que podría inhabilitarla políticamente y, en consecuencia, perder el cargo de vicepresidenta de la República.