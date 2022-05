Los 4 nuevos ministros aseguraron no tener sentencias ni investigaciones en su contra

La jornada del último domingo 22 estuvo marcada por la juramentación de cuatro nuevos miembros del gabinete ministerial: Alessandra Herrera (Ministerio de Energía y Minas), Dimitri Senmache (Ministerio del Interior), Javier Arce (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego) y Juan Barranzuela (Ministerio de Transportes y Comunicaciones). Por medio de la plataforma de la PCM, los funcionarios afirmaron estar fuera de todo proceso de sanción legal mediante la presentación de de sus declaraciones juradas.

En los documentos adjuntados, los titulares de las carteras declararon no tener sentencias judiciales por delito doloso o culposo, no haber tenido investigaciones fiscales o procesos judiciales, así como no presentar sanciones administrativas o disciplinarias ni mantener procedimientos administrativos sancionadores provenientes de entidades públicas o privadas.

Las declaraciones juradas fueron publicadas por la Presidencia de Consejo de Ministros el mismo día en el que los cuatro ministros asumieron sus funciones. Esto se produjo según lo designado por la ley 31457, que dicta la firma de dichos documentos de manera previa a la publicación de la resolución suprema de nombramiento.

Problemas con los ministros salientes

Los cambios en el gabinete habían sido anunciados hace una semana por el excongresista, Daniel Salaverry, quien declaró que el presidente Pedro Castillo aceptó no haber escogido a los mejores especialistas para ciertas carteras importantes del gabinete que tenía hasta ese entonces.

Una de las salidas más voceadas fue la de Carlos Palacios, exministro de Energía y Minas, quien había afrontado una interpelación ante el Congreso por el caso de la crisis en Petroperú y la poca capacidad de gestión del conflicto que se está desarrollando en Las Bambas. Por una situación similar, se retiró a Óscar Zea, exministro de Desarrollo Agrario y Riego, para quien el Legislativo ya alistaba una moción de censura debido a la crisis de fertilizantes que afecta al sector agrario.

Declaración jurada del ministro Juan Barrenzuela. Foto: La República.

Declaración jurada de la ministra Alessandra Herrera. Foto: La República.

Declaración jurada del ministro Dimitri Senmache. Foto: La República.