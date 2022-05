María Antonieta Alva: “Siento que el ministro de Economía no tiene el peso que tenía antes en otros gabinetes”

María Antonieta Alva, exministra de Economía y Finanzas, ofrece en la siguiente entrevista su mirada sobre la actualidad política y económica del país. Considera que el gobierno y el Congreso actúan de la misma manera en una suerte de “equilibrio perverso”.

Sus pronunciamientos sobre el gobierno son duros. Escribió, por ejemplo, que el gobierno es uno “profundamente contrarreforma que trafica con el anhelo” de los peruanos. ¿Cuál es el principal problema que ve en él?

Cuando hablo de anhelos es que el gobierno, en la campaña, apeló a una sensación muy legítima de los peruanos que sienten que el estatus quo no funciona para ellos. Creo que esta idea de cambio resonaba mucho en la gran mayoría de peruanos, especialmente en un contexto donde la pandemia golpeó durísimo a las familias. Mi principal crítica es que tuvo ese discurso, pero no veo nada contundente para mejorar los servicios públicos. Incluso hay retrocesos en temas en los que ya habíamos avanzado, como la vacunación. Sí veo un gobierno muy extremista…

¿Extremista?

Extremista en términos de improvisación, de lobby, con las contrarreformas en transportes. Pero también debo decir que este extremismo -sobre improvisación y lobby- lo veo también en la mayoría de los miembros del Congreso. Esta informalidad con la que se lleva adelante las cosas… siento que estamos en un equilibrio muy perverso donde el gobierno y la mayoría del Congreso actúan de la misma manera. Los retrocesos de la Sunedu han sido impulsados en el Congreso.

¿Ambos poderes son responsables de la crisis?

Creo que este diagnóstico de extremismo de improvisación e informalidad también es la actitud que comparten la mayoría de los congresistas.

Sin obviar que muchas de las críticas que usted realiza contra Castillo y sus cercanos tienen sustento y son válidas, ¿no se personaliza demasiado el debate? Es necesario señalar con nombres y apellidos a los responsables de desaciertos, ¿pero no es verdad que estamos también frente a un problema de fondo, sistémico? ¿No es que nuestros dirigentes políticos -en general- andan muy lejos de lo que se necesita?

Sí, por supuesto, pero lo que mueve muchos de mis comentarios es el espíritu que tengo de funcionaria. Lo último fue por la decisión muy desacertada de sacar a Amalia Moreno (de Reconstrucción con Cambios). Hablo como alguien que ha trabajado en el Estado, que ha visto lo difícil que es sacar reformas, que ha visto cómo el Estado ha ido fortaleciéndose y mejorando, aunque no al ritmo que debería. Por ejemplo, se dice que este gobierno se quiere tirar abajo Servir, pero los gobiernos anteriores lo metieron en la congeladora también. Siento como funcionaria que en muchos de los temas en los que habíamos avanzado, incluso a pasos pequeños, ha habido retrocesos grandes. Eso es lo que me mueve en estos comentarios.

¿Usted percibe un cambio en la política económica con este gobierno? El ministro Graham es del MEF, de carrera.

En realidad, no. Tenemos el mismo viceministro desde el inicio del gobierno. Los cuadros del MEF, felizmente, siguen ahí. Lo que sí veo es mucho desorden, porque, ciertamente, estaba acostumbrada a una congruencia con los sectores productivos y había que garantizar cierta consistencia entre lo que hacen los ministros de Economía, Trabajo, Minas. Veo mucho desorden. No creo que las posturas del MEF hayan cambiado de manera significativa, muchas cosas que podían considerarse desaciertos en manejo de política económica han ido sin su…

¿Aval?

Opinión favorable. No se le está dando al MEF el rol de concordar toda la política económica. A los sectores los siento muy desordenados y siento que el ministro de Economía no tiene el peso que tenía antes en otros gabinetes.

Ayer el presidente firmó la ley para un nuevo retiro de 4 UIT de las AFP. ¿El ministro Graham perdió la batalla?

Definitivamente sí. No era una medida responsable. Además, no sé, ver a personajes como Cecilia García, como Pepe Luna en ese evento… una vez más me pongo a pensar si fue una medida para mejorar la situación de los ciudadanos. No lo veo así. Siento a veces que es para gana titulares y cambiar la agenda.

Usted, cuando era ministra, decía que esas propuestas de retiros de los fondos son dañinas. Por eso algunos sectores la señalaban como defensora de las AFP. ¿Se considera defensora de las AFP?

Por supuesto que no, por supuesto que no. Cuando era ministra, en temas de pensiones me enfrentaba al retiro del cien por ciento de fondos de las AFP y de la ONP. En el caso de las AFP, el MEF trató de proponer algo un poco más mesurado porque había preocupación por la liquidez, qué iba a pasar si las AFP tenían que salir a liquidar con un retiro del 100%. Se aprobaron las medidas, pero vino con un paquete de 20 medidas que incluyó subsidio a las planillas y bonos en un contexto de confinamiento de la economía en una situación informal. Los que tenían alguito de plata en la AFP ya no la tienen con esos retiros que hubo, entonces la medida de ahora no está focalizada en las familias que más lo necesitan.

¿Las AFP deben continuar como están?

No, es clarísimo que no. El Perú no tiene un sistema de pensiones. Hemos diseñado un sistema que no está adaptado a esta situación de informalidad. Y hay críticas a las AFP…

¿Son justificadas?

Por supuesto. Pero lo que me preocupa es que han pasado dos años y no hemos hecho nada significativo. Estas batallas que tenía son de abril de 2020 y estamos en mayo de 2022 y no hemos hecho nada por dar algunos pasos hacia tener un sistema de pensiones que realmente proteja a la población.

¿Qué perspectivas inmediatas ve usted en la economía peruana?

Creo que el MEF ya sinceró que el crecimiento de la inversión privada va a ser de 0%. También las estimaciones son de un 2% máximo, si no me equivoco. En definitiva, hay un tema en la ejecución de la inversión pública que se desacelera cuando hay cambio de autoridades y en octubre hay elecciones. Tengo preocupación por la inversión pública que cierra brechas y genera empleos y por la privada, ni qué decirlo. No hay mucha confianza en los inversionistas en que las reglas de juego se van a mantener. No veo muchas perspectivas favorables. El empleo no se ha recuperado.

No es optimista.

No muy optimista.

Cuando se les pide a exfuncionarios que opinen o analicen la actualidad, casi nunca se les pregunta por lo que ellos hicieron en su momento. Usted fue ministra del MEF, tuvo a su cargo una de las carteras más importantes del país. ¿De alguna manera se siente responsable en alguna medida de lo que vivimos ahora?

En su momento tuvimos una decisión… el escenario ideal para un ministro de Economía hubiese sido no cerrar la economía, eso me queda clarísimo. Pero cuando se tomó esta decisión, las cifras de proyecciones de muerte eran brutales. Sí puedo decir sobre el cierre de la economía que lo que te dice la evidencia es que las cuarentenas son potentes cuando son a tiempo. Por la información que tuvimos posteriormente quizás la quincena de marzo ya era un poco tarde.

¿Cerrar la economía?

Sí, porque el primer caso que supuestamente fue el 6 de marzo aparentemente no era el primer caso. Aparentemente el virus ya estaba antes, pero eso no lo sabíamos.

¿Me quiere decir que se cerró la economía a destiempo por una mala información?

Lo que quería decir es que el cierre de la economía tuvo un impacto muy grande sobre la economía, pero con la información que manejábamos en ese momento sobre la situación del sistema de salud y del virus… el cierre de la economía fue el 15 de marzo y el 30 de marzo la OMS salió a decir que no era necesario usar mascarillas. Entonces, había mucha incertidumbre sobre el virus. Yo, honestamente, estaba preparada para un cierre de 15 a 45 días, el sistema de salud estaba brutalmente colapsado y el cierre tuvo que ser mayor. Me hubiera gustado hacer la apertura de la economía antes, pero estaban en juego vidas. Son dilemas grandes, ¿no?

Con la información de ahora, ¿igual hubiese cerrado la economía entonces?

Sí, por supuesto que sí. Necesitábamos que el sistema de salud gane tiempo. Había menos de 100 camas UCI para millones.

¿Se reafirma en que era conveniente cerrar la economía?

Era conveniente cerrar la economía. Lo que hubiese sido ideal es abrirla un poco antes de lo que se abrió. Debo reconocer que la primera apertura fue un poco desordenada, era un tema muy burocrático. Tampoco nadie había tenido que cerrar y abrir la economía. Luego tuvimos que simplificarlo mucho más. Estábamos enfrentándonos a algo que nunca habíamos enfrentado.

En el último tuit que colocó, en el que cuestionaba a Castillo, leí varias de las respuestas y distintas personas la criticaban por su desempeño cuando fue ministra. Mencionaban sobre todo el caso de Reactiva. Por ejemplo, que varias empresas pidieron la ayuda y despidieron gente. O que, de acuerdo con La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, empresas procesadas en casos de presunta corrupción fueron beneficiarias del programa. ¿Pudo hacerse mejor, viéndolo en retrospectiva?

O sea, en principio, soy de la idea de que todo siempre puede hacerse mejor. Mi respuesta corta es que sí. En Reactiva, como muchas de las medidas económicas, su principal obstáculo fueron las brechas estructurales. Por ejemplo, en el caso del bono, entramos en la pandemia con que solo cuatro de cada diez peruanos tenían una cuenta en el banco. En el caso de las mypes, menos del 6% accediendo al sistema financiero. Sabíamos que las mypes requerían mayor flexibilidad y fuimos con un FAE- Mype. Pero, sí, sabía que en crisis no se iba a resolver el problema estructural de acceso al financiamiento de las mypes.

¿Y en lo de las empresas beneficiadas a pesar de procesadas?

En ese tema de la procuraduría, el programa tenía que repartirse rápido, queríamos que operara lo más rápido posible. Sí consideramos mecanismos para aplicar en potenciales otorgamientos de créditos en donde no se cumplían con los requisitos. ¿Hubiese sido mejor que no se hubiese dado? Por supuesto. Pero con la rapidez con la que necesitábamos el programa, consideramos algunos supuestos para el retiro de la garantía cuando no se cumplía con las condiciones. Yo sí creo que Reactiva fue un éxito, sobre todo para el acceso de las mypes a tasas de interés de menos de dos por ciento.

¿Volvería a hacer Reactiva?

Sí volvería a hacer Reactiva. Pude mejorar la comunicación, porque se entró en esta idea de que solo era plata para las empresas grandes y cuando se ve la lista, el 98% son mypes. Obviamente las empresas grandes tienen mayores montos porque tienen las planillas más grandes, pero sí hubo un tema… incluso me citaron al Congreso, a la Comisión de Fiscalización, y presentaba números, pero ya se había instalado el tema este del programa de las grandes empresas. Me faltó mejorar la comunicación.

También le recuerdan en esos comentarios lo de la suspensión perfecta. La sensación que recogí entre quienes le comentaron su tuit es que en esa crisis se desamparó a los trabajadores.

Creo que el 70% de nuestros trabajadores son informales. La informalidad también pegó muy duro y no existían mecanismos institucionales para protegerlos. En ese entendimiento, sacamos este bono que también… yo rompí muchos paradigmas conmigo misma, ¿no? Los déficits fiscales, o sacar un bono sin focalización en el que tratábamos de aproximarnos a los trabajadores independientes. Creo que la informalidad, que en el Perú es en todo orden de cosas, fue un enorme obstáculo para la protección de las familias y de las empresas que nosotros queríamos lograr durante la crisis.

¿Le interesa la carrera política?

Siempre me he sentido una funcionaria pública. Ahí es donde puedo dar lo mejor de mí. Antes de ser ministra era muy feliz en mi puesto de directora general de presupuesto público. Y lo añoro mucho.

¿Ser ministra la hizo infeliz?

Lo que pasa es que, si te entrenas para ser funcionaria, cuando eres ministra te alejas del trabajo técnico y tienes que entrar más al trabajo político.

¿Le interesa volverá a ser funcionaria en algún momento?

Sí, sí. Hay muchas rutas por las cuales uno puede contribuir al país. La mía era a través de la función pública.