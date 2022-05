Roberto Sánchez ante las críticas del ministro de Energía y Minas: “Vamos a los temas realmente importantes”

Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, prefirió no responder directamente a las declaraciones emitidas por su homólogo de Energía y Minas, Carlos Palacios, este jueves 19 de mayo. Esto luego de que Palacios cuestionara a Sánchez por su participación en las mesas de diálogo establecidas en Las Bambas.

“Vamos a los temas realmente importantes”, mencionó el titular de la cartera de Comercio cuando se le preguntó sobre el tema durante una entrevista en Exitosa Noticias. El funcionario indicó que dentro de estos tópicos se encuentra “la solución de una buena vez a este conflicto que tiene ya más de 30 días dañando la vida comunitaria.”

Sánchez recalcó que era importante que todos los ministros mantengan la serenidad. “Mantengamos la autocrítica, y la voluntad de solucionar esta situación que afecta al país, a las comunidades, a todo el distrito de Chalhuahuacho”, indicó el funcionario público, quien prefirió no responder antes su homólogo de la cartera de Energía y Minas.

Además, aseveró que la resolución del conflicto que se está dando en Las Bambas “no es una tarea sectorial”. “Esto no es una tarea de un ministro, esto es la preocupación y un enfoque del Gobierno”, subrayó. Posteriormente, aprovechó la situación para defender las acciones tomadas por el primer ministro, Aníbal Torres, en su llegada a la zona de conflicto.

El funcionario dijo que, según lo dicho por Aníbal Torres, el Gobierno levantará la declaratoria de emergencia siempre y cuando las comunidades levanten también sus medidas y garanticen la paz social. Sánchez concluyó pidiendo serenidad. “Este no es un juego, no es una batallita de quién gana, quién pierde, esto no es una candidatura política. Necesitamos respeto entre todos, sensatez, decisión firme”, dijo durante el programa.

Qué le dijo Carlos Palacios a Sánchez

“Bueno, no sé qué hace Roberto Sánchez ahí, la verdad. Yo ni sabía y hay mucho problema en turismo y eso lo dirá la comunidad” , dijo el ministro de Energía y Minas durante una entrevista para el mismo medio en el que ahora responde Sánchez. El funcionario tomó relevancia durante la jornada del 19 de mayo debido a este enunciado, sobre todo por la ola de críticas que mantiene en su haber, tras no haberse logrado ningún avance en las protestas de Las Bambas.

Palacios también aseveró en dicha entrevista que el ministro de Comercio Exterior debería preocuparse por resolver los conflictos de su propia cartera, motivo por el que ahora Sánchez responde a sus declaraciones.