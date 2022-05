Las Bambas: ante la falta de diálogo, exigen visita de Pedro Castillo

A un mes de la paralización de operaciones del proyecto minero Las Bambas, el Gobierno fracasó por cuarta vez en instalar una mesa de diálogo que busque solucionar el conflicto que afecta a la empresa minera, así como a pobladores de seis comunidades. Ayer el Ejecutivo convocó a los dirigentes a las 11 a.m., pero el jefe del gabinete, Aníbal Torres, llegó tres horas después y se retiró sin firmar un acta y sin llegar a acuerdos.

Torres se presentó para escuchar los pedidos de las comunidades, junto con algunos integrantes del gabinete. También estuvieron presentes el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, representantes de la Defensoría del Pueblo y de la empresa MMG Las Bambas.

Accidentada visita

La reunión se dio en un campo deportivo de Challhuahuacho, donde los comuneros con sus familias esperaban con carteles en los que pedían respeto. “Premier, no somos secuestradores”, “MMG, basta de engaños”, decían otras. Cuando llegó Aníbal Torres, los ciudadanos lo abuchearon. Lo mismo sucedió cuando comenzó a hablar.

“Estamos aquí de buena fe, para ponernos de acuerdo y resolver nuestros conflictos”, fue una de las expresiones del presidente del Consejo de Ministros. “No resolvemos nuestros problemas gritando”, agregó, a lo que un comunero respondió: “Mintiendo tampoco, señor premier”.

Por su parte, los dirigentes dejaron en claro su molestia por la falta de diálogo, así como por la represión policial y las declaraciones de Torres. “Tampoco somos secuestradores, nosotros vivimos de nuestra agricultura, de nuestra ganadería. Estamos dolidos, esta comunidad que ha apostado por la minería no debía ser masacrada”, manifestaron.

Asimismo, mostraron fotografías de personas lastimadas, según indicaron, a causa de la represión; y presentaron los casquillos de bombas lacrimógenas que, indicaron, fueron usadas por los agentes.

Pedidos sin respuesta

En la reunión, los comuneros insistieron en la derogatoria del estado de emergencia para que se instalen las mesas de diálogo. “Nosotros no podemos hablar mientras nuestro Estado nos reprime”, afirmó un dirigente. Otros dijeron no confiar en los gerentes de la empresa minera, por lo que pidieron que sean retirados. “Mientras a ellos no los cambien, nosotros no vamos a conversar”, sostuvo. Los representantes de cada comunidad hicieron sus pedidos, entre los cuales estuvo el esperar una disculpa por parte de Torres.

No obstante, el jefe del gabinete reiteró su exhortación para evitar el uso de la fuerza. “Pongámonos a trabajar ya y de una vez, sin amenazas, sin ir a la violencia... Vivimos un Estado de derecho, y si sus abogados no les dicen las consecuencias, pues entonces no hay que reclamar a nadie”, mencionó, y anunció que se debía retirar para atender otros asuntos de “suma urgencia”.

Torres quiso dejar la posta al ministro Sánchez, pero los pobladores no aceptaron. Como última palabra, dijo que el estado de emergencia se levantará si se retira también la medida de fuerza de las comunidades. Luego, el jefe de la PCM dejó la cancha sintética de la comunidad de Pumamarca sin firmar nada. Los comuneros se negaron a continuar y se retiraron.

“Nos han citado para las once de la mañana, desde esa hora lo hemos esperado, pero el premier llega a las dos de la tarde y se va. ¿Esa es la importancia a este conflicto?”, cuestionó el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas. Agregó que seguirán con su protesta y también abiertos al diálogo. “Nos ha dejado como si no significáramos nada para el país”, sostuvo.

Por su parte, el gobernador Lantarón lamentó la actuación de Torres y anunció que ahora exigirán la visita del mandatario. “Se ha hecho el esfuerzo para que llegue el premier, pero lamentablemente él ha pateado el tablero. Vamos a pedir la presencia del presidente Castillo, porque esto ha rebasado la responsabilidad del premier para llegar a un buen acuerdo. Se ha retirado. Es un mal ejemplo para sus ministros y todas las autoridades”, dijo.

Aníbal Torres había viajado a Urubamba antes de ir a Apurímac, lo cual retrasó el encuentro.

Protestas. Comuneros exigen respeto de parte de la PCM. Foto: difusión

Sindicato de empresa se suma a pedido

El Sindicato Único de Trabajadores de la minera Las Bambas Apurímac en un comunicado se unió a la exigencia que busca la participación del mandatario en la solución del conflicto que ha paralizado la operación de la empresa desde el 20 de abril.

“Censuramos la insuficiente voluntad e interés que hay por parte de nuestros representantes del Estado y su notable ausencia”. Piden una mesa de diálogo “basada en la confianza, la buena fe y el respeto mutuo con la comunidad”.