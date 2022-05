“Elecciones generales anticipadas tienen más respaldo que la opción de la vacancia”, afirma Alfredo Torres

Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, mencionó que la ola de desaprobación en las encuestas por las que están pasando el Ejecutivo y el Legislativo se debe a diferentes motivos. Aclaró que mientras el presidente Pedro Castillo tiene un rechazo prematuro, la desaprobación hacia a la presidenta del Congreso, Maria del Carmen Alva, es muy usual.

Torres analizó los resultados arrojados por el sondeo del adelanto de elecciones y concluyó que hay un “69% de personas que lo que quieren es que el presidente deje el poder, en lo que hay discrepancias es sobre cuál es la mejor salida. En esas alternativas, la opción de elecciones generales anticipadas tiene más respaldo que la opción de la vacancia.”

El especialista se refirió también a la caída de aceptación de Castillo. Sobre aquello, acotó que “se ha estabilizado respecto al mes anterior, ya que en abril la aceptación al presidente era de 19%″, a diferencia del índice de aceptación del 22% que obtuvo en mayo. En la entrevista para RPP, Torres dijo que “la gran mayoría de la población lo desaprueba en todo el país. Ya no solamente en la costa, sino también en las zonas andinas, en las zonas rurales”, refiriéndose al 72% de rechazo que tiene el presidente en las últimas encuestas.

No obstante, el Congreso no se queda atrás, ya que Maria del Carmen Alva cuenta con 69% de desaprobación y una aprobación mínima del 16%. Según Torres, ”la desaprobación es tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, hay un gran desencanto de la gestión presidencial y de la gestión del Congreso”. Esto, debido a las interpelaciones realizadas y a que la actitud del Parlamento sea una en la que “se hable mucho, pero no se hace nada”.

Rechazo a la prensa

En lo que sí coinciden estos dos poderes del Estado es en “una actitud de resistencia a la prensa, a los medios de comunicación”, aseveró el experto. ”No les gusta que los acompañen en las giras o que los acompañen en el recinto parlamentario”, agregó.

Alfredo Torres consideró que estas acciones corresponden a manifestaciones poco democráticas que se están viendo reflejadas en ambos casos, y para las que varios organismos veladores de la libertad de expresión también han lanzado alertas.