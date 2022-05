Zamir Villaverde afirma que Pacheco entregó S/ 2 millones a Castillo por licitación de Petroperú

El empresario Zamir Villaverde señaló —sin prueba alguna— que el ex secretario presidencial Bruno Pacheco entregó dos millones de soles al presidente de la República, Pedro Castillo, por la licitación del Biodiesel de Petroperu. El investigado por corrupción rindió su manifestación este martes 17 de mayo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso desde el centro penitenciario Ancón I.

“Sobre los 2 millones de soles, el señor Bruno me dice que Karelim López le dio el dinero para hacer entrega al presidente de la República, producto de las licitaciones que habían en Petroperú”, dijo Villaverde durante su intervención.

En esa línea, el empresario también se pronunció sobre el supuesto fraude electoral de las Elecciones Generales 2021 que habría originado la asunción de Pedro Castillo como presidente de la República.

“Yo fui testigo presencial de cómo, hasta los dos últimos días que se sepan los resultados, cómo conversaba el presidente (Castillo) con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones”, indicó Villaverde, quien sindicó a Vladimir Meza a decir la verdad de cómo el mandatario ganó las elecciones, ya que —según dijo— ”estuvo a su lado”.

“Al señor (Vladimir Meza) lo conozco desde la segunda campaña del 2021 junto con Bruno Pacheco y Silvia Barrera. (…) Gastó cerca de 3 millones de dólares en ayudar a Castillo con personas vinculadas al Jurado Nacional de Elecciones”, añadió sin pruebas.

Sobre los 20.000 dólares de Bruno Pacheco

Zamir Villaverde, durante su declaración en la Comisión de Fiscalización, acotó que Bruno Pacheco le solicitó que le preste dinero luego de que el Ministerio Público se lo incautara en el baño de la secretaría presidencial.

“Sobre los US$ 20.000 encontrados, el señor Bruno me pidió que diga que yo le presté ese dinero. Luego del escándalo le dije que no. Él me dijo que esos US$ 20.000 eran producto del cobro de cupos para los ascensos que hacían Karelim y el presidente”, agregó.

Tras rendir algunas declaraciones, el investigado por la adjudicación irregulares del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), decidió no responder las preguntas de los congresistas y acogerse a su derecho de guardar silencio.