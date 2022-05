María del Carmen Alva: Periodistas entrarán al Congreso antes de que acabe mi gestión

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, aseguró que los periodistas podrán ingresar al hemiciclo antes de que acabe su gestión al frente de la Mesa Directiva en julio próximo. Este anuncio lo realizó —desde Huancavelica— luego de intentar dilatar el tema al ponerlo a decisión de la Junta de Portavoces, cuando el contexto social y sanitario actual disponen las condiciones idóneas para el retorno de la cobertura periodística en este poder del Estado.

“No se preocupen, ustedes (los periodistas) van a ingresar antes de que yo deje la Mesa Directiva. Aquí no hubo en ningún momento la intención de que no ingresen . Nosotros sabemos el trabajo que realizan y los respetamos, pero también respétennos. Respetos guardan respetos y aquí nadie le tiene miedo a nadie”, declaró a RPP.

En esta línea, María del Carmen Alva aseguró que no existe una animadversión de parte de la Junta de Portavoces hacia el trabajo de la prensa: “No, no, eso no (no hay portavoces en contra). El día jueves, cuando estuvimos con las interpelaciones, nos juntamos hasta las 12 de la noche y expresamos nuestra posición todos. Es ahí que sacamos el comunicado, ahí no dice que no vayan a ingresar, dice que estamos tomando las medidas de seguridad por el Indeci”, agregó.

Plantón de periodistas para solicitar ingreso de la prensa al Congreso

El último 13 de mayo, representantes de gremios periodísticos y periodistas realizaron un plantón en la puerta del Congreso de la República para exigir que se permita el ingreso de los reporteros a esa institución. La respuesta llegó a través de la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, quien increpó a los comunicadores presentes con una evidente molestia: “No informen mal”, dijo al ver a los hombres de prensa con pancartas.

Ocurre que, desde que inició la pandemia por la COVID-19, se restringió el acceso de la prensa al Parlamento. En la actualidad, todo sigue igual y no se autoriza el ingreso de los periodistas. Mientras tanto, la cobertura de la información se realiza desde la intemperie, en el Parque Simón Bolívar, donde camarógrafos y reporteros deben esperar la voluntad de los legisladores de salir del edificio central a brindar declaraciones cuando ellos lo disponen, lo que impide que la ciudadanía tome conocimiento sobre lo que sucede dentro del Pleno.