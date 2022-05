Junta de Portavoces no tiene el poder de decisión para prohibir el ingreso de la prensa al Congreso

La Junta de Portavoces no tiene las atribuciones para decidir sobre el ingreso de los periodistas a las instalaciones del Palacio Legislativo, afirmaron tres expresidentes de la Mesa Directiva del Congreso consultados por La República.

Al respecto, Mirtha Vásquez, antecesora de María del Carmen Alva, comentó a este medio que el Reglamento del Parlamento no le estipula a la Junta de Portavoces otras facultades más que las que tienen que ver con el desarrollo de las sesiones del pleno.

En ese sentido, consideró de “ilegal” y de “arbitrario” que el grupo de voceros determine sobre la situación de los periodistas en el Congreso.

“ La decisión de la Junta de Portavoces la considero de ilegal, porque no está dentro de sus atribuciones . El reglamento les asigna funciones específicas. Segundo, contravienen los parámetros constitucionales y las garantías de derecho, porque me parece que es una decisión arbitraria, ya que no se fundamentan en razones realmente sustentadas”, dijo Vásquez Chiquilín.

Del mismo modo opinó el expresidente del Congreso durante el Gobierno de Ollanta Humala, Daniel Abugattás. El exnacionalista indicó a este diario que la actual Junta de Portavoces, a la que calificó de “engendro”, no puede tomar otras atribuciones de las que están establecidas en el artículo 31 del Reglamento del Parlamento.

Asimismo, consideró que los voceros de la bancada están abusando de las funciones de la referida instancia del Legislativo. Señaló, además, que los portavoces representan la voluntad de los 130 congresistas. Al decidir asuntos que no les compete, estarían utilizando “ilícitamente” el voto de sus bancadas a las cuales representan, aseveró.

“La Junta de Portavoces reúne la voluntad de los 130 congresistas. Entonces, cuando ellos se escapan de sus atribuciones como por ejemplo prohibir el ingreso a los periodistas están utilizando ilícitamente el voto de sus bancadas a las cuales representan”, dijo.

Por último, Luis Iberico, máximo representante del Congreso en el periodo 2015-2016, señaló que, si bien la Junta de Portavoces es un nivel de acuerdo entre todas las bancadas, la instancia que debería resolver el pedido de los periodistas para retornar a las instalaciones del Parlamento es la Mesa Directiva del Legislativo.

“Lo importante sería que desde la Presidencia del Parlamento se impulse la toma de está decisión, que se marque el paso para que los periodistas puedan retornar al Congreso”, manifestó.

Junta de Portavoces mantiene prohibición a periodistas de ingresar al hemiciclo del Congreso

El pasado viernes 13 de mayo, la Junta de Portavoces prolongó la disposición de impedir el ingreso de periodistas al interior del Palacio Legislativo, pese a que personas externas al Congreso de la República entran sin restricciones a las instalaciones del hemiciclo.

A través de un comunicado, anunciaron que esperarán el informe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para levantar la medida restrictiva, además de implementar un nuevo reglamento para la prensa.

“La Junta de Portavoces muestra su mejor disposición para que los periodistas ingresen al hemiciclo en cuanto se tenga el informe del Indeci, el cual ya se ha solicitado. Se informará oportunamente sobre los protocolos y reglamento que permitan que los periodistas puedan realizar su trabajo de la mejor manera en la sede del Parlamento”, informaron.