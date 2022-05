Gobernador de Apurímac responde al jefe de la PCM, Aníbal Torres: no somos secuestradores

Este jueves, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, fue interpelado en el Congreso de la República. Entre las preguntas que respondió estuvo la referida a los conflictos sociales en el Perú.

El titular de la PCM les dijo a los legisladores que el Gobierno ha resuelto todos los conflictos sociales con excepción de Las Bambas (Apurímac). Agregó que los comuneros vendieron sus terrenos y el alcalde recibió una casa como pago, pero ahora quieren vender nuevamente sus tierras, en alusión a la comunidad de Fuerabamba.

El jefe de gabinete continuó refiriéndose al caso y señaló que los comuneros quieren que él vaya hasta el lugar para secuestrarlo .

PUEDES VER: Presidente Pedro Castillo exigió que le demuestren si es un corrupto

“Por supuesto que he querido escuchar a la comunidad, cuáles son sus necesidades, pero la comunidad se niega. Quieren que yo vaya allí en donde ellos están levantados, que me vaya para que me puedan secuestrar . No pues”, indicó ante los parlamentarios.

Y es que, el último 10 de mayo, se desarrolló una reunión en la comunidad campesina de Pumamarca para resolver el conflicto. La reunión se llevó a cabo con una comisión de alto nivel, conformada por el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM, el Ministerio de Energía y Minas y la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM. En la cita no se llegó a ningún acuerdo y los comuneros seguirán con sus demandas.

Tras escuchar las declaraciones de Torres, el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón , difundió un video en el que le responde por afirmar que los comuneros quieren secuestrarlo.

“Ante las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, hoy en el Congreso, donde da a entender no acudir a la provincia de Cotabambas por temor a ser secuestrado; en mi condición de gobernador regional de Apurímac, califico estas expresiones como lamentables, desatinadas y ofensivas al pueblo de Apurímac . Señor premier, en Apurímac no somos secuestradores”, señaló la autoridad regional.

Agregó que en dicha región son trabajadores y emprendedores y que lo siguen esperando para resolver los conflictos sociales.