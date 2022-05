Alfonso Chávarry: “No se debe impedir que los medios de prensa ingresen o tomen la información”

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, se refirió a la decisión del Congreso de la República de no permitir el ingreso de la prensa para cubrir los pormenores dentro del hemiciclo del Parlamento, como se realizaba anteriormente. Chávarry señaló que no se debe continuar con esta práctica, ya que consideró a los periodistas como “aliados” y “piezas fundamentales” para hacer llegar la información a la ciudadanía.

“No se debe impedir que los medios de prensa ingresen o tomen la información. Yo los considero nuestros aliados, nuestros amigos. Son pieza fundamental, transmiten hacia la colectividad la información. Si los medios no transmiten la información, la colectividad no sabe lo que estamos trabajando, no sabe del desarrollo”, acotó.

PUEDES VER: Gremio de periodistas demanda ingresar al Congreso para cubrir actividades parlamentarias

Estas declaraciones las dio a los medios en relación al incidente que se produjo la mañana de este jueves 12 en la sede del Parlamento, cuando representantes de diferentes organizaciones, como el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), llegaron hasta Palacio Legislativo para exigir que se respete el derecho a informar con libertad.

En respuesta, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva, se enfrentó a ellos alzando la voz y encarándolos. Posteriormente, afirmó que “estaban informando mal”. Ofuscada, la titular del Legislativo ingresó al Parlamento sin dar más declaraciones pese a que los presentes expresaron que se había pactado una reunión que fue cancelada por ella misma.