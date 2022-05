Congresista Cutipa: Insistiré con una asamblea constituyente, pero dentro del marco democrático

El parlamentario por Perú Libre Víctor Cutipa fue consultado sobre los últimos comentarios del líder de su organización política, Vladimir Cerrón, quien señaló que el cambio de constitución debería llegar “ya sea por una vía pacífica o por una vía no pacífica”.

En ese sentido, el congresista evitó defender las palabras del ex gobernador regional, pero sí se mostró a favor de redactar una nueva carta magna para reemplazar la de 1993.

“Lo mejor es que vayamos a un referéndum y ahí de manera directa que la población electoral decida si quiere o no (...). Tendría que ser expreso a qué se refiere con ‘no pacífico’. No quiero ser defensor del señor Cerrón ”, expresó en entrevista con Canal N.

PUEDES VER: Conserje del edificio de los sobrinos de Pedro Castillo habría salido del país tras amenazas

Asimismo, comentó que si procediera la iniciativa para cambiar la constitución política, “el Perú podría ser el primer país que tenga una asamblea constituyente que no preceda de una convulsión social”.

Más adelante, reafirmó su apoyo a la búsqueda de una nueva carta magna y adelantó que insistirá en ello, pero no de la misma manera que Cerrón Rojas, ya que aclaró que lo haría de una manera democrática.

“Dentro del Congreso hay dos iniciativas legislativas que buscan aún la instalación de una asamblea constituyente. Yo insistiré con ello, por supuesto, pero dentro del marco democrático . El proyecto que se aprobó el viernes es antidemocrático, no digo anticonstitucional, pero sí antidemocrático”, añadió.

PUEDES VER: Fiscalía cita a Lilia Paredes para este viernes por testimonio de Karelim López

Vladimir Cerrón afirma que nueva constitución llegaría “por una vía no pacífica”

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, mencionó la necesidad de cambiar la Constitución Política del Perú y remarcó que podría ser “por una vía no pacífica”.