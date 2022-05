Están sometiendo a organismos electorales a una fuerte presión

Que el presidente Pedro Castillo observe la autógrafa de ley aprobada en el Congreso, que reabre el plazo de inscripción de candidatos para las elecciones internas, no es la única opción contra esa norma que pone en riesgo todo el cronograma de los comicios 2022, también se podría inaplicar la norma, indica el doctor Jorge Jáuregui, experto en temas electorales.

“El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene la posibilidad de inaplicarlo, porque la norma sería inconstitucional al entrar en colusión con el principio de preclusión de etapas que ha sido reconocido por el TC y que por ello ya forma parte de los principios constitucionales. Y el artículo 51 de la Constitución señala la supremacía de la carta magna sobre toda norma de menor jerarquía. Es decir, no se puede abrir el registro de las candidaturas cuando ya estamos ad portas de las elecciones, que van a ser el 15 de mayo”.

Jáuregui señala que este intento de romper el orden de las elecciones regionales y municipales “muestra en realidad la debilidad de los partidos, no han podido cumplir los plazos de estas elecciones, para lo que no hay ninguna justificación. Es decir, no tenemos partidos políticos en sentido institucional, solo en sentido formal-jurídico, solamente logran inscribirse”.

Pero lo más peligroso, según el jurista, es que estamos “en una peligrosa dinámica autocrática, donde las bancadas no están actuando en los parámetros democráticos, pues no se está respetando la vigencia plena del principio de equilibrio de poderes. Aquí, las bancadas están entrando sucesivamente en el ámbito de las competencias de los organismos electorales, las están sometiendo a una presión tal, que no es propia de los regímenes democráticos”.

Opina que en esas condiciones estamos entrando a la etapa de no tener garantía de que si hay adelanto de elecciones o en los comicios del 2026 tengamos una elecciones transparentes. Agregó: “Y entramos a esa dinámica autocrática no solo por los errores del Ejecutivo, sino por el carácter autocrático que han ido asumiendo las bancadas”.

Con transparencia

Mientras tanto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la organización de las internas “se lleva a cabo de acuerdo al reglamento aprobado” y precisó que “los criterios para la organización y ejecución de las Elecciones Internas 2022 fueron debidamente explicados a inicios de este año a todas las organizaciones participantes”. En las diversas reuniones se absolvieron todas las consultas del proceso.

Informó que todo está en marcha. “Se ha puesto a disposición de las organizaciones 5.203 mesas de sufragio, 1.054 locales de votación para 1.659.742 electoras y electores”.

La ONPE garantizó la transparencia de las elecciones internas del 15 y 22 de mayo.

Defensoría

Pedido. La Defensoría del Pueblo demandó al presidente a observar la autógrafa. “Ampliar los plazos de la inscripción de candidaturas y modificar las reglas de las elecciones internas, a días de su realización, pone en riesgo la ejecución del proceso electoral”.