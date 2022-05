Nakazaki niega animadversión hacia Juan Carrasco: No tengo la culpa de que no durara como ministro

El abogado de Karelim López, César Nakazaki, le respondió al exministro Juan Carrasco, quien lo acusó de tener algo en su contra y buscar dañar su reputación como un acto de “venganza”. El defensor de la aspirante a colaboradora eficaz negó tener una animadversión hacia el exfiscal y le recordó que él no tuvo la culpa de sus visitas a la casa de Sarratea, donde el jefe de Estado sostuvo reuniones extraoficiales.

“Lejos de generarme un sentimiento de encono, lo que me generó es lástima. Yo no tengo la culpa que él haya renunciado a fiscal provincial, no sé cómo llegó a ministro y no tengo la culpa de que no haya durado en ningún ministerio, no tengo la culpa de que haya estado en la casa de Sarratea”, declaró a Exitosa.

En esta línea, César Nakazaki aclaró que Karelim López jamás ha dicho conocer a Juan Carrasco: “Karelim López no le atribuye nada en sus declaraciones a Carrasco, ella dice concretamente que Bruno Pacheco le refiere que del Ministerio de Defensa le iban a entregar a Pacheco de arraigo laboral y ella va a recogerlos. Ella dice expresamente que no conoce al ministro, que nunca habló con él, solo tuvo contacto con los sobrinos (en Sarratea). Ahí se acabó la declaración sobre Carrasco”, agregó.

Juan Carrasco acusa a Nakazaki

El último 4 de mayo, Juan Carrasco Millones se refirió a César Nakazaki, defensa legal de la lobbista Karelim López. Señaló que el abogado está detrás de las declaraciones de la empresaria, pues forma parte de una “venganza”. Según el exministro, esto se debe a que Nakazaki defendió a Edwin Oviedo, líder de los ‘Wachiturros de Tumán’, quien no salió favorecido porque fue mandado a prisión cuando Carrasco Millones era fiscal en Chiclayo.

“También es necesario ser tajantes que esta persona (César Nakazaki) tiene ese ánimo de acabar con la buena reputación”, afirmó en diálogo con RPP.