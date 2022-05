Eduardo Pachas sobre tesis de Pedro Castillo: “No hubo ningún plagio”

Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, afirmó que “no hubo ningún plagio”. Su fundamento se basa que en el 2011 había un “marco jurídico” distinto.

“Acá no ha habido ningún plagio y voy a defender la posición del señor presidente. Estamos hablando de un hecho de 2011 en el cual había un marco jurídico. Se trata de un alumno de 2011 que se presenta a dar un examen a la escuela de maestría de la universidad (César Vallejo), presenta la solicitud, la universidad le da un asesor y este le indica al alumno cuál va a ser el procedimiento”, comentó en diálogo con Canal N.

Asimismo, el defensor legal del jefe de Estado intentó responsabilizar al asesor de tesis sobre el presunto plagio que existiría en el trabajo de investigación de Pedro Castillo y Lilia Paredes para obtener el grado de magíster.

“El asesor está en la obligación de decir a todos los alumnos cómo es que se debe hacer la tesis (...) Lo que estoy señalando es que en el derecho penal hay lo que se llama dominio del hecho. En atención a ello, es autor de un delito cuando la persona puede denominar la acción y el hecho. Por tanto, el alumno presenta su tesis a su asesor y este lo examina y le dice cuáles son las pautas”, dijo Eduardo Pachas.

Durante la entrevista, el abogado reconoció que la tesis de Pedro Castillo “puede ser deshonesto”. Incluso mencionó que no ha leído el trabajo de investigación de la pareja presidencial.

“Puede ser deshonesto, pero acá hay un marco jurídico. No he visto la tesis. He visto el reportaje y lo he analizado. En atención a ello hay un investigación que la universidad ya está analizando”, puntualizó.