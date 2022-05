María del Carmen Alva sobre entradas del IPD: Es normal que las den a los congresistas

La presidenta del Congreso, Maria del Carmen Alva, se pronunció sobre un reportaje presentado el pasado domingo en el que se le cuestionó sobre el uso de su cargo legislativo para acceder a entradas para la última fecha del partido de la selección contra Paraguay con motivo de las eliminatorias del Mundial de Qatar. La congresista declaró que se sintió asombrada de que un tema de entradas de cortesía sean noticia.

“La verdad estoy asombrada de que, el domingo en la noche, ‘la noticia’ del canal 2 sea sobre las entradas de cortesía que dan a las instituciones públicas toda la vida.” , indicó la presidenta del Parlamento durante una entrevista en Canal N. Además, aclaró también que ella “nunca antes había recibido entradas”, pero consideró que “es normal que las den a los despachos los congresistas”.

La congresista explicó cómo terminó alentando a la selección el pasado 29 de marzo en un palco en el Nacional. “Yo estaba en la clínica y de pronto me llaman y me cuentan que han llamado del IPD a decir que hay dos palcos, uno para presidencia y otro para vicepresidencia (...) Lo más lógico es que uno quiera asistir para apoyar a la selección. Como ya era tarde, me llamó la congresista Barbarán para un tema del pleno y le comenté que me acababan de invitar y yo la invité”

Además, la parlamentaria aclaró que la naturaleza de la entradas de cortesía es que, quien sea invitado, puede decidir con quién ir. ”Son de cortesía. Cuando son de cortesía, los que les regalan deciden con quién van. Siempre ha sido así“, recalcó. Alva reiteró que, durante los 10 años de su paso por el Congreso, las invitaciones y entradas de cortesía han sido una práctica en la que los invitados siempre han tenido el libre albedrío de elegir con quién ir. Por eso mismo, ella optó por llevar a su hija y a su esposo al evento.

Sobre la elección de los invitados al partido, la legisladora indicó que “es lo más transparente que hay. Yo me he tomado una foto porque era un día importante para la selección y para el Perú”. Así también, hizo énfasis en la necesidad que existe de preocuparse por “los sobrinísimos”; personajes que, según se cree, son de su mismo partido, Acción Popular, y sobre Bruno Pacheco.