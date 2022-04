María del Carmen Alva: “La gente no está pensando en asamblea constituyente, eso no les da de comer”

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, se pronunció en contra del anuncio del presidente de la República, Pedro Castillo, para consultar a la población sobre si quieren una asamblea constituyente. Sostuvo que la población no está interesada en una nueva Constitución, sino en temas concretos como la seguridad y trabajo.

“La gente no está pensando en asamblea constituyente ni en reforma de Constitución, eso no les da de comer, no les da tranquilidad, no les da paz. Si hay inseguridad nadie va a venir a invertir, y si no vienen, no hay chamba para nadie”, declaró a la prensa.

A pesar de que Alva advierte conocer lo que la ciudadanía quiere, la última encuesta de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada para La República, mostró que la desaprobación de los ciudadanos al Congreso y a su presidenta, María del Carmen Alva, aumenta a los niveles más altos desde que iniciaron sus gestiones, con un 86% y un 76% del país en contra, respectivamente.

Castillo anuncia nuevo proyecto para consulta sobre nueva Constitución

El último viernes 22 de abril, el presidente Pedro Castillo anunció, en Cusco, que enviará al Congreso un proyecto de ley para que en las elecciones regionales y municipales de este año se incluya una cédula para consultar a la ciudadanía si está de acuerdo con una nueva Constitución.

“Vamos a hacer llegar un proyecto de ley al Congreso de la República, siguiendo el curso constitucional, para que, en estas próximas elecciones municipales y regionales, a través de una cédula, se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo por una nueva Constitución”.