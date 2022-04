Congresista Martínez: Hay cosas más necesarias que la posición de cambio de Constitución

Arequipa. El congresista arequipeño por Acción Popular, Edwin Martínez Talavera, consideró que no es el momento de cambiar la carta magna y tampoco cree que al final el presidente Pedro Castillo presente formalmente el proyecto para para consulta sobre nueva Constitución.

“Hace meses dijo que iba a presentar el proyecto para el ingreso libre a las universidades y no lo ha hecho, dijo que iba a presentar el proyecto de ley para la segunda reforma agraria y tampoco lo hizo. Mejor espero a que presente el proyecto para opinar, aunque no creo que vaya a presentarlo”, indicó el parlamentario a los medios de comunicación.

Más que populista, Martínez Talavera consideró esta propuesta como “un fosforito para encender la pradera, así como lo hacen también el primer ministro, Aníbal Torres, y los congresistas Guido Bellido y Guillermo Bermejo”.

Martínez sostuvo, además, que no es el momento de generar una nueva constitución, sino el espacio para poder impulsar políticas que logren sopesar los temas económicos y sociales. “¿Por qué tanto apuro en cambiar la Constitución? No es más necesario apurarse en reactivar la obra pública que está paralizada y generar puestos de trabajo (...). Eso no es más necesario que la posición de cambio de Constitución”, dijo.

El legislador consideró que el Poder Ejecutivo hace que la población salga a protestar. “El paro agrario que se acata en diversas regiones, es un paro azuzado por el propio Ejecutivo. El ministro de Agricultura dice ‘vamos a hacer la reforma agraria’, pero no han hecho nada”, acusó.