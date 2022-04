Darwin Espinoza pide al Gobierno romper con Vladimir Cerrón: “Es el lastre de Pedro Castillo”

El congresista Darwin Espinoza de Acción Popular instó al Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, a alejarse de la influencia cerronista del líder de Perú Libre, ya que consideró a Vladimir Cerrón como un “lastre” para su gestión. Estas declaraciones se realizan luego de que el cardenal Pedro Barreto deslizara la posibilidad de que el jefe de Estado estuvo evaluando armar un nuevo gabinete sin presencia del partido oficialista.

“Queda claro que Vladimir Cerrón es el lastre de Pedro Castillo. Un sujeto inepto e ideologizado que llevó al abismo a Junín y, al parecer, pretende hacer lo mismo con el actual Gobierno, al extremo que la supervivencia de Castillo depende de la ruptura total con este oscuro personaje”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

El pedido de Darwin Espinoza se produce semanas después de que el acciopopulista sea acusado por la lobista y aspirante a colaboradora eficaz Karelim López de ser parte de ‘Los Niños’, que sería un grupo de legisladores de Acción Popular cercanos al presidente de la República y que serían fieles opositores de la vacancia presidencial.

Darwin Espinoza señalado como parte de ‘Los Niños’

A fines de febrero, el congresista Darwin Espinoza se vio obligado a negar ser uno de ‘Los Niños’, grupo conformado por cinco parlamentarios que —según el testimonio de Karelim López ante la Fiscalía— formarían parte de la presunta organización criminal que lidera el presidente de la República, Pedro Castillo, desde Palacio de Gobierno.