Cartas con sangre, invocación a una banda criminal y desacato de normas: las polémicas del alcalde de Moche

En la provincia de Trujillo, distrito de Moche, gobierna el alcalde César Fernández Bazán, quien en varias ocasiones ha sido el centro de la atención en el ámbito nacional debido a sus estrambóticas acciones durante encuentros con autoridades. El muy orgulloso promotor del ‘huaco de la fertilidad’ ha causado controversia no solo por sus reclamos dramáticos, sino, además, por invocar a una conocida banda criminal que opera en la ciudad de la eterna primavera, entre otras cosas.

El 29 de agosto del 2020, el burgomaestre se declaró “en rebeldía” cuando el presidente de entonces, Martín Vizcarra, decretó cuarentena focalizada en la región La Libertad (lo cual involucraba a la provincia de Trujillo y al distrito de Moche), en pleno estado de emergencia por la pandemia de la COVID-19.

“Moche se declara en rebeldía y rechaza la cuarentena, así que todos pueden trabajar aquí, de lunes a domingo, porque Serenazgo y las administraciones respectivas de la municipalidad no les va a cerrar la puerta a nadie, mientras cumplan los protocolos de respeto al ciudadano”, manifestó.

PUEDES VER: Director General de Trabajo presentó su renuncia a Betssy Chávez por huelga de controladores aéreos

A los pocos días, el 31 de agosto, efectuó un balconazo desde la propia Municipalidad Distrital de Moche para continuar con su queja por la cuarentena focalizada pese a que ese tipo de actividad estaba prohibida por el Gobierno, ya que podría congregar gente y expandir el contagio del virus. Por ello, los policías intervinieron la institución para obligar a Fernández —quien estaba flameando una bandera negra— a cesar de la actividad .

“Este tapaboca es para el virus, no para callarnos. Quiero que esto quede claro. Están confundiendo algunas autoridades del Gobierno que es para que nosotros no nos expresemos, es falso. Nosotros vamos a celebrar el próximo año el bicentenario encerrados. Aquí no hay nada que celebrar”, sostuvo.

Al mes siguiente, en setiembre del 2020 y todavía con varios fallecimientos diarios por el coronavirus, Fernández Bazán le envió una carta firmada con su sangre al entonces presidente Martín Vizcarra para exigirle el levantamiento de la cuarentena.

“Esta es la carta para el presidente Martín Vizcarra. Esta sangre representa a la gente que no debió morir porque no se le dio el pulsioxímetro (…). Representa la muerte de 13 jóvenes en la discoteca, representa los allanamientos en las casas de las familias inocentes”, comentó el alcalde de Moche en aquella oportunidad.

La vez que el alcalde de Moche invocó a una banda criminal

El 9 de agosto del 2021, el alcalde de Moche protagonizó un altercado con agentes de la Policía, cuando estos estaban cumpliendo con un operativo de control en una carretera de la zona. Parte de esta diligencia fue captado por los policías y aparentemente César Fernández se enfrentó verbalmente con ellos y parece no querer acatar las órdenes.

Ya en su domicilio, el burgomaestre mochero realizó un en vivo desde su cuenta de Facebook para contar lo sucedido, e hizo una invocación a una peligrosa banda criminal llamada Los 80 para que se enfrente con los agentes policiales de su localidad.

“ Hago un llamado a (los de) la banda Los 80 que se quieran ‘mechar’ con los policías de Moche, escríbanme. Yo mismo me hago de réferi, yo sé por quién apostar en una bronca entre ustedes y la Policía . Vamos a ver quién gana, a ver que se hagan los machitos, policías de Moche métanse con Los 80, con los narcos, métanse ahí. Ahí se ‘chupan’”.

César Fernández hizo desaire a Pedro Castillo

El presidente de la República, Pedro Castillo, hizo una ceremonia de reconocimiento a más de 500 burgomaestres por buenas prácticas respecto a una meta del Ministerio de Desarrollo e Inclusión social (Midis), cuando de pronto el alcalde de Moche, César Fernández Bazán, protagonizó un incidente. De esta manera, al otorgársele el premio, el burgomaestre liberteño se acercó al jefe de Estado para devolvérselo, pues dijo que no estaba “para hacer un show” .

“Se lo devuelvo porque yo no quiero eso, quiero pistas y veredas para mi lugar. No me gustan esos reconocimientos a mí (…). Le he devuelto el reconocimiento porque acá no venimos a apoyar a nadie”, expresó en un video grabado por él cuando le regresó al mandatario la placa.