RMP: Un sector piensa que monseñor Barreto peca de ingenuo porque Castillo no va a cambiar

Pedro Castillo estaría evaluando reconformar su gabinete ministerial, hoy liderado por Aníbal Torres, según las últimas declaraciones del cardenal Pedro Barreto. Rosa María Palacios relató que el monseñor fue contactado por el congresista de Perú Democrático y ex Perú Libre, Guillermo Bermejo, quien invitó a Barreto a conversar con el presidente de la República en Palacio de Gobierno.

El encuentro se dio el último miércoles 13 de abril. A su salida, Pedro Barreto afirmó que el jefe de Estado anunciaría un cambio radical de su Gobierno.

“Él (presidente) está iniciando, como ayer lo manifestó, de ese cambio de rumbo radical que él hará en el momento que crea conveniente. En ese sentido, ahora está en manos de él anunciar cuando crea conveniente ese cambio radical de la propuesta que le hemos hecho sobre la sociedad civil”, puntualizó.

Palacios recordó que los cuatro gabinetes que ha conformado Pedro Castillo - Guido Bellido, Mirtha Vásquez, Héctor Valer y Aníbal Torres - fueron anunciados luego de una crisis política, la cual se ahondó por los malos nombramientos.

Al día siguiente, 14 de abril, el monseñor Barreto, junto al excanciller Óscar Maurtua y Max Hernández, acudieron a la Casa de Pizarro para proponerle a Castillo Terrones convocar al Acuerdo Nacional, que significa “la única oportunidad que tiene Pedro Castillo”, así lo señaló RMP.

“Sí, se va a convocar (al Acuerdo Nacional), hemos quedado en eso y creo que esto es una buena noticia”, confirmó tras salir de Palacio de Gobierno.

Aunque es una salida, la abogada recalcó que este “cambio radical” no será inmediato. Asimismo, explicó que el Acuerdo Nacional es una instancia deliberativa, pero no vinculante. “Hay un sector que piensa que el monseñor está pecando de ingenuo porque Pedro Castillo no va a cambiar”, agregó.

El “cambio radical” implicaría que el gobernante nombre un primer ministro solvente, respetable, que no tenga enemistad partidaria, con un perfil propio y pueda convocar un gabinete democrático y que tome distancia de Vladimir Cerrón.

“Un gabinete que permita que el presidente de la República se dedique a las relaciones públicas, viaje, vaya a giras, abrace niños, bese abuelitas, pero que se siente en el Consejo de Ministros y haga lo que hace ahora, escuchar nada más, es decir, un gobernante, como en la época de Toledo, que dé un pasito al costado y que deje gobernar a un primer ministro competente, ¿es eso posible?”, cuestionó.

No obstante, este intento de conciliación no ha gustado ni a los grupos de izquierda ni a Cerrón Rojas, líder de Perú Libre.

“¿Golpe eclesiástico? Si el cura aún no se ha enterado, hay un partido que ganó las elecciones y el resto sería usurpación. La intromisión del clero para elegir a un premier o un gabinete es totalmente inaceptable”, escribió el sentencia gobernador de Junín.

La conductora de “Sin guion” manifestó que si el intento de ayuda del monseñor Barreto hacia el Gobierno fracasa, Pedro Castillo habrá perdido la oportunidad de dar un giro a su mandato.

“Probablemente, quede completamente abandonado a su suerte y en las manos de su único socio Vladimir Cerrón”, advirtió.