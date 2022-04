Gobierno oficializa renuncia de Sonaly Tuesta como viceministra de Patrimonio Cultural

Tras manifestarse en contra de la referencia que hizo el primer ministro, Aníbal Torres, sobre Adolfo Hitler, Sonaly Tuesta dio a conocer que su cuestionamiento público motivó a que el Ejecutivo le pidiera su renuncia. La también periodista aceptó dejar el cargo de viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, y la decisión fue oficializada a través de la Resolución Suprema n.º 006-2022 - MC.

El pasado jueves 7 de abril, el jefe de la PCM, Aníbal Torres, citó como ejemplo el gobierno de Adolfo Hitler en Alemania para proponer mejoras en las vías de comunicación agrícola. Este comentario indignó a muchas personas, incluidas autoridades del Gobierno, como Sonaly Tuesta.

La comunicadora era parte del Ministerio de Cultura desde hace cinco meses; sin embargo, sus declaraciones a los medios de comunicación incomodaron al Ejecutivo. El ministro de Cultura, Alejandro Salas, aseguró que Tuesta pudo haber pedido cita con el primer ministro, pero prefirió manifestarse públicamente.

En entrevista a RPP, Salas declaró: “Si no se sintió cómoda con las palabras del primer ministro, no debió esperar a que le soliciten la renuncia, sino que debió renunciar en el acto y no decirlo y seguir en un cargo en el cual estaba con una autoridad que no la representaba, de acuerdo con sus palabras”.

Finalmente, esta mañana el Gobierno ha oficializado la renuncia de la ahora ex viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales a través de la Resolución Suprema n.º 006-2022 - MC, documento que lleva la firma del presidente Pedro Castillo y el ministro de Cultura Alejandro Salas.