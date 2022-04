Torres sobre Hitler: “Ayer di un ejemplo de cómo el criminal más avezado puede hacer obras positivas”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se refirió este martes a sus declaraciones donde elogió el régimen de Adolf Hitler. De acuerdo con el primer ministro, brindó “un ejemplo” de cómo “el criminal más avezado puede hacer obras positivas”.

“Ayer di un ejemplo de cómo el criminal más avezado puede hacer obras positivas, ahora voy a dar un ejemplo del Perú, y que ahora se encuentra detrás de rejas —que fue el autor mediato para que proceda, por ejemplo, el secuestro de los estudiantes de La Cantuta (...)—, ¿puedo decir que no hizo algo bueno? Estaría faltando a la verdad. Soy persona honesta y digo la verdad. Y no tengo miedo a nada porque yo no estoy aferrado al cargo. He aprendido en mi vida a poder sobrevivir con mi trabajo, con mi estudio y no solamente mendigando como lo han hecho otros en 200 años de vida republicana”, dijo Torres durante una sesión descentralizada del Consejo de Ministros.

El premier también reiteró que el Gobierno de Pedro Castillo no busca el cierre del Congreso; sin embargo, aseveró que “los otros están noche y día” la salida del jefe de Estado.

“No estamos buscando el cierre del Congreso, no hemos ejercido esa facultad que nos confiere la Constitución. En cambio, los otros están noche y día en esa tarea (la vacancia). Hay que superar los odios, los rencores, los fracasos políticos, las derrotas políticas que son temporales. Y todos hay que ponernos de acuerdo poniendo por delante al Perú para satisfacer sus necesidades más apremiantes. Y se dan el lujo de decir que este Gobierno está integrado por personas incapaces. Yo pregunto ¿los regímenes anteriores estuvieron integrados por personas capaces? Entonces cómo es recibido este Perú”, agregó.

¿Qué dijo Aníbal Torres sobre Hitler?

En Huancayo, durante un Consejo de Ministros descentralizado, Aníbal Torres invocó a la figura del exdictador nazi Adolf Hitler como referente de desarrollo.