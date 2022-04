Boluarte: No es tarea de congresistas azuzar a la población a tomar calles y a dañar propiedad privada

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, se refirió a las protestas en contra del jefe de Estado, Pedro Castillo, producidas el último martes 5 de abril, en el Cercado de Lima. La también ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) mencionó que algunos congresistas azuzaron a la población a tomar las calles y dañar la propiedad privada, lo cual, indicó, no es tarea de los legisladores.

“ Ayer (martes) se ha visto a un par de congresistas. Yo creo que no es la tarea de los congresistas azuzar a la población a que tome las calles y a causar daño a la propiedad privada. Ayer aquí ha sido afectado un centro comercial, donde han sacado licores, cigarros y demás cosas. Eso no es protestar y el trabajo de los congresistas no es eso”, dijo a la prensa.

Boluarte aseguró que los protestantes buscan llegar hasta el frontis del Congreso; por tanto, están en conversaciones con la Policía Nacional del Perú (PNP) para que se les permita el acceso.

“La gente está solicitando avanzar como siempre hasta Abancay con Junín, no quieren hacer desmanes (…) Estamos conversando con la Policía para que se les permita avanzar hasta el frontis del Congreso, ellos estarán tranquilos”, agregó.

La titular del Midis criticó el accionar de algunos manifestantes y mencionó que si bien están en su derecho de protestar en contra del presidente, una marcha delictiva ya sería parte de una confrontación.

“Está bien, no pueden estar de acuerdo con que Pedro Castillo haya ganado las elecciones y que el presidente haya tenido y tenga algunos errores en el nombramiento de algunos ministros, lo cual ha hecho que tengamos cuatro gabinetes, pero no es la forma de poder convocar a una marcha delictiva porque ya no es una marcha de protesta, es una marcha de confrontación ”, aseveró.

Finalmente, exhortó a los líderes políticos a demostrar madurez, independientemente de la línea ideológica de cada partido.