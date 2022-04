Las veces que Jorge Montoya usó datos de “Inteligencia” para difundir afirmaciones sin pruebas

Tras los bloqueos de carreteras y las protestas que se vienen suscitando en los últimos días, a raíz del paro de transportistas, el presidente de la República, Pedro Castillo, decidió decretar inmovilización social obligatoria desde las 2.00 a. m. de este martes 5 de abril hasta las 11.59 p. m. Dicha medida fue tomada con poco entusiasmo por la ciudadanía, pues se anunció pasadas las 10.00 p. m.

En respuesta, el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya, quien además preside la Comisión Investigadora de las Elecciones 2021, un grupo de trabajo creado para realizar las pesquisas sobre un presunto fraude en los comicios pasados, afirmó sin pruebas que tenía información sobre un supuesto saqueo que ocurriría este martes en la ciudad de Lima. El legislador aseguró que bajarían “de los cerros para saquear la ciudad”.

“Es cierto, la medida es muy drástica y muy dura, y ha sido porque la información que se tiene, al menos que ha llegado a mis oídos, es que hoy día pensaban saquear Lima. Bajar de los cerros para saquear la ciudad, y no solamente acá, sino en los diferentes lugares del país , pero la capital es un sitio emblemático y hay que protegerla”, declaró ante la prensa.

Montoya argumentó que con las medidas tomadas por el Ejecutivo se podrían determinar a los responsables de los posibles saqueos y evitar así que “caigan inocentes como daño colateral”.

“Hay que tratar de entender la situación por la que atraviesa el país. El que no hayan reventado una tienda frente a nosotros no significa que no lo hayan hecho a la cuadra de la espalda, y otros vecinos han sufrido este tema”, agregó.

Sin embargo, cuando se le preguntó por las fuentes de información para asegurar lo dicho, indicó únicamente que esta provenía de “Inteligencia de la Policía Nacional”, y que no podía dar más detalles.

Esta no es la primera vez que el parlamentario de Renovación Popular ofrece información que no puede sustentar. Anteriormente, había vinculado sin pruebas a la extitular del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez y la exministra de Cultura Gisela Ortiz con grupos terroristas.

Montoya vinculó a Mirtha Vásquez con terrorista Lori Berenson

En octubre de 2021, pocas horas después de que Mirtha Vásquez asumiera el cargo como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el congresista Jorge Montoya acusó a la entonces primera ministra de tener vínculos con la terrorista Lori Berenson.

“ Tiene antecedentes. Me dicen que alojó a Lori Berenson. Quiero confirmar si es cierto o no. Hay que ver los sesgos ideológicos en este tema”, dijo Montoya en conversación con TV Perú.

Montoya afirmó sin pruebas que Gisela Ortiz estuvo vinculada a Sendero Luminoso

En el mismo mes de octubre, Montoya se refirió también a la entonces ministra de Cultura Gisela Ortiz de haber estado vinculada con la organización terrorista Sendero Luminoso durante su etapa estudiantil. Pese a no presentar pruebas, el parlamentario respaldó su versión en supuestas “declaraciones públicas de varias personas”.

“ Tiene relación. Por información de Inteligencia de la época sabía que tenía relación con Sendero Luminoso, en La Cantuta . Está dicho por una persona de la época. Hay declaraciones públicas de varias otras personas también”, manifestó el congresista en entrevista para Canal N.

Pese a aceptar que se trataba de solo una sospecha, pues Gisela Ortiz no presenta ninguna denuncia al respecto, Montoya señaló que eso bastaba, de acuerdo a su criterio, para que sea retirada del cargo. “Es una sospecha, pero cualquier cosa que manche la imagen de un ministro de Estado debe ser censurable”, indicó.

Gisela Ortiz anunció que demandará por difamación a Montoya luego de ser blindado en el Congreso

Luego de que la Comisión de Ética blindara al congresista de Renovación Popular Jorge Montoya, al votar en mayoría para que la denuncia en su contra por difamación a la ex ministra de Cultura Gisela Ortiz sea archivada, ella aseguró que tomará medidas legales al respecto.

“En su momento, nunca hice la carta notarial, porque como empezó el proceso de Ética, yo dije ‘bueno hay que esperar’. Pero ya hoy estoy mandando las cartas notariales, máximo mañana, porque es un requisito para la demanda”, señaló en diálogo con La República.

José Cueto, de Renovación Popular, apeló también a “Inteligencia” para desprestigiar a Gisela Ortiz

También en octubre, luego de que Gisela Ortiz fuese designada como ministra de Cultura, el congresista de Renovación Popular José Cueto (de la misma bancada que Jorge Montoya) afirmó, sin pruebas, que contaba con informes de “Inteligencia” de que la entonces titular del Mincul no era solo una activista, sino “otra cosa”.

“Es una activista, pero nosotros tenemos informes de Inteligencia que hablan de otra cosa. Yo no estoy de acuerdo con la sentencia del caso La Cantuta”, dijo en diálogo con RPP Noticias.

En respuesta, Ortiz consideró irresponsables estas declaraciones y mencionó que, si Cueto contaba con información, debería ponerla a disposición del Ministerio Público.

“Me parece irresponsable que hable de ‘otras denuncias’, de ‘otras investigaciones’. Bueno, pues, dejemos de ser cómplices de terroristas y pongamos la denuncia en la instancia que corresponde, que es el Ministerio Público”, declaró Ortiz en entrevista con “Sálvese quien pueda”.