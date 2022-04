Manifestantes en Huancayo exigen la presencia de Pedro Castillo: “Debe dar la cara”

Diversos manifestantes en Huancayo se expresaron en contra del Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo. Esto, a raíz del conflicto que se viene suscitando en Junín por parte de los diversos gremios de transportistas y agricultores, que vienen protestando por el alza de precios en insumos para seguir laborando en dicho sector .

En efecto, durante un reporte transmitido en canal N en los exteriores del Coliseo de Huanta (donde se tiene previsto instalar la mesa de diálogo), numerosas personas exigieron la presencia de Pedro Castillo en el lugar con el fin de atender la necesidad de la población.

“ (Me siento) totalmente indignado. El señor presidente (Pedro Castillo) debería estar acá, debe dar la cara, ¿Por qué no da la cara?, ¿por qué se esconde? . No queremos a sus ministros, no queremos esa porquería”, señaló uno de los protestantes.

Seis ministros de Estado y dos viceministros llegaron a Junín con el fin de establecer un consenso con la población tras los saqueos y hechos de violencia registrados en los últimos días. No obstante, los pobladores se mostraron indignados pidiendo que sea el propio Pedro Castillo quien atienda los problemas personalmente.

“ Queremos la presencia del presidente porque él ha ofendido al pueblo diciendo que somos vagos, delincuentes y pagados. No es así señores. El pueblo no está pagado, el pueblo se levantando porque él está abusando. Ahora está en San Martín ¿Por qué no viene a Huancayo? ”, enfatizó un ciudadano.

Comitiva viajó a Jauja este sábado tras paro de transportistas

Una delegación del Gobierno viajó este sábado 2 de abril a la ciudad de Jauja, en Junín, con el fin de establecer un diálogo con los transportistas en dicha región, quienes cumplen un paro general desde hace cinco días.

Se trata de los ministros de Agricultura, Óscar Zea; Ambiente, Modesto Montoya; Justicia, Félix Chero; Economía, Óscar Graham; e Interior, Alfonso Chávarry, acompañados del viceministro de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Jesús Quispe Arones.

Ministros y congresistas, acompañados del cardenal Pedro Barreto, viajan a Jauja tras paro de transportistas. Foto: PCM

Asimismo, dicha comitiva está también integrada por algunos parlamentarios y el cardenal Pedro Barreto, quienes viajaron en un helicóptero rumbo al lugar del conflicto.