Congresista de Perú Libre se quejó de los descuentos a su sueldo y que solo recibe S/ 10.000

La parlamentaria de Perú Libre María Agüero Gutiérrez cuestionó el sueldo que recibe como congresista de la República por el monto de S/ 15.600. Explicó que si bien está estipulado ese monto de forma mensual, los descuentos en el seguro de EsSalud ocasionan que solo perciba S/ 10.000. Esta no sería la primera vez que la legisladora se queja de su remuneración, anteriormente dijo que el ingreso no le alcanzaba para sus gastos.

“ Nos dicen que los congresistas ganamos quince mil soles, pero cuánto recibimos, solo diez mil soles. Cuánto nos descuentan y a dónde se va ese dinero, pues al seguro de EsSalud (….). Los privados hacen su negocio redondo, a mí me quieren cobrar el 15% que sale dos mil soles, es el gran negocio que duele ”, dijo la congresista Agüero Gutiérrez durante la sesión del Pleno en que se debatía la censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori.

El pasado 22 de septiembre de 2021, la parlamentaria María Agüero, sostuvo en una entrevista con Radio Yaraví (Arequipa) que el ingreso mensual de S/ 15.600 no le era suficiente.

“Ustedes saben que soy transparente, le guste o no las personas, la vida en Lima es bien cara, y si uno quiere trabajar, quiere hacer buena gestión (…) a mí me va a costar más el dinero mío que el sueldo que reciba (como congresista). No he visto en el Congreso ni la más mínima intención que alguien se quiera bajar el sueldo”, resaltó en aquella oportunidad.

Viviendas de la congresista María Agüero

Lo curioso de la congresista que no le alcanza el sueldo es que tiene dos propiedades en Estados Unidos. En detalle María Agüero tiene inmuebles de 623 y 83 metros cuadrados en Los Ángeles. Las viviendas fueron adquiridas por un monto total de US$ 585.000. En la actualidad valen más de dos millones de dólares.

La primera vivienda tiene siete dormitorios, cinco baños, en 623 metros cuadrados. Así es la casa de la congresista de Perú Libre que se ubica en la calle Bellevue 3000, en el noreste de Los Ángeles, Estados Unidos. La propiedad fue adquirida en el 2002, según informó el portal Sudaca, que revisó el servicio de bienes raíces estadounidenses.

El inmueble tiene en la actualidad un precio estimado de US$ 1 124 879, según la página de negocios inmobiliarios Redfin.

Esta no es la única vivienda que posee la legisladora del lápiz en Estados Unidos. Agüero Gutiérrez también registró ante el JNE una propiedad de 83 metros cuadrados en la calle Roswell 3040, en la ciudad de Los Ángeles. Tiene un baño y dos dormitorios. El inmueble fue adquirido en 2001 por Melanie Lázaro Agüero, familiar de la legisladora, a US$ 145.000