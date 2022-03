Juan Carrasco sobre visita a Sarratea: “No conozco a Karelim López, no la tengo en mi teléfono”

El exministro de Defensa Juan Carrasco Millones optó por marcar distancia de la empresaria y aspirante a colaboradora eficaz Karelim López, tras su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. En diálogo con la prensa, descartó tener algún vínculo de amistad con la lobista e insistió en su versión sobre que nunca la ha visto personalmente.

“Respecto a las investigaciones (sobre las visitas a Sarratea), yo no tengo vinculaciones, no conozco a la Sra. Karelim López, nunca la he tenido en mi teléfono, nunca hemos conversado. Yo me he dado cuenta de que hemos coincidido en Sarratea recién cuando ha salido el reportaje, cuando pude verlo”, declaró en los exteriores del Parlamento.

Respecto a una presunta reunión con Karelim López en la casa de Sarratea, Carrasco advierte que se enteró que coincidió con la empresaria en la casa de Breña tras la difusión de un reportaje periodístico: “Yo no sé dónde estaba, la casa tiene cuatro pisos, yo no la conozco. (…) Creo que todo está dentro del contexto de la verdad, yo tenía solo 48 horas de designado como ministro de Defensa, tenía conversaciones personales con el presidente”, agregó.

PUEDES VER: Presidente Pedro Castillo sabía del vínculo de Bruno Pacheco con Zamir Villaverde

Juan Carrasco citado a la Comisión de Fiscalización

La Comisión de Fiscalización citó para este miércoles a seis personas para que respondan en el marco de las investigaciones que se siguen por las reuniones extraoficiales que sostuvo el presidente de la República, Pedro Castillo, con políticos y empresarios en la casa ubicada en el jirón Sarratea, en el distrito de Breña.

Entre los citados está Juan Carrasco, en su calidad de exministro de Defensa y del Interior. También figuran en lista Hugo Chávez, exgerente general de Petroperú; Carlos Jaico, ex secretario general de Palacio de Gobierno; Beder Camacho, subsecretario general del Despacho Presidencial; Biberto Castillo, asesor del Despacho Presidencial, y Jaqueline Guadalupe, ex gerenta general de la Superintendencia de Bienes del Estado.