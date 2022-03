Ejecutivo realizará Consejo de Ministros Descentralizado en Huancavelica

Este viernes 25 de marzo, el Ejecutivo desarrollará el III Consejo de Ministros Descentralizado, en la ciudad de Acobamba (Huancavelica). El acto será presidido por el jefe de Estado, Pedro Castillo, y secundado por el gabinete ministerial de Aníbal Torres.

De acuerdo con la agenda de Presidencia de Consejo de Ministros, durante la sesión, se abordarán las principales problemáticas de la región y se informará las acciones que los distintos sectores ejecutan en dicho departamento.

Asimismo, se discutirá la Agenda de Desarrollo Territorial de Huancavelica, la cual contiene la solicitud de acciones prioritarias presentadas por el gobernador regional, Maciste Díaz, y por los alcaldes de las municipalidades provinciales y distritales, quienes participarán el Consejo de Ministros Descentralizado.

Del mismo modo, se llevará a cabo el lanzamiento de la Agencia Regional de Desarrollo de Huancavelica, así como de la IV Cumbre Mundial de las Regiones sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria, además de visitar la Feria Huancavelica Orgánica.

El Consejo de Ministros Descentralizado se desarrollará en el polideportivo Jorge Lizana Antezana. La inauguración está prevista para las 9.00 a. m., mientras que la clausura está programada a realizarse desde las 12.40 p. m.

Castillo sobre moción de vacancia: “El Perú no se puede paralizar por una confrontación”

El último jueves 24 de marzo, el presidente de la República, Pedro Castillo, llegó a Puno para la entrega de viviendas bioclimáticas Sumaq Wasi, en el centro poblado Isla Chilata, además de cumplir con otras actividades.

En su discurso a la población, se refirió a la moción de vacancia en su contra, que será discutida en el Pleno del Congreso este lunes 28 de marzo, y señaló que el país no puede detenerse por ese tipo de conflictos.