Keiko Fujimori no pudo ver a su padre en el penal: “Me han informado que está estable”

Visita. Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, contó que no pudo ver a su padre, el exdictador Alberto Fujimori, tras visitarlo en el penal de Barbadillo donde viene cumpliendo —aún— una sentencia de 25 años de cárcel por las matanzas en los casos de Barrios Altos y La Cantuta.

“ Me han informado que está estable. Yo lo noto, cuando me llama por teléfono, un poquito ansioso , por eso es importante coordinar los chequeos médicos correspondientes una vez que él salga en libertad”, manifestó a la prensa este miércoles.

En efecto, la también excandidata presidencial —e investigada en la Fiscalía por organización criminal— mencionó que fue al recinto penitenciario con el fin de alcanzarle alimentos y medicinas a Alberto Fujimori, quien fue liberado tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar fundado un habeas corpus a su favor.

“Estoy en plenas coordinaciones para que, una vez que él salga del penal, pueda ir directamente a la clínica para hacerse todos los chequeos médicos. Yo me he estado comunicado con él desde un teléfono público y, claro, con todo este proceso, él está un poquito ansioso. Con mayor razón nuestra preocupación es poder atenderlo”, acotó.

En otro momento, Keiko Fujimori señaló que están a la espera de la resolución del TC sobre la liberación de su progenitor.

“ No he podido ver a mi padre. Estamos a la espera de la resolución (del TC) . Pensábamos que se podía dar antes, pero seguiremos esperando en el transcurso de los días. Esperamos que en las próximas horas pueda emitirse la resolución”, expresó.

Por otro lado, Fujimori Higuchi dijo desconocer las acciones legales que están emitiendo en favor de Alberto Fujimori, y recalcó que, quien puede dar información es el abogado César Nakazaki.