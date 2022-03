Elvia Barrios evita pronunciarse sobre fallo del TC a favor de Fujimori: “No vamos a polarizar más”

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, evitó referirse al fallo del Tribunal Constitucional que ordena la liberación del exdictador Alberto Fujimori. Sin embargo, considera que “todos los seres humanos deben morir con dignidad, esa es una premisa fundamental”.

“(¿Alberto Fujimori debería morir en su casa o en prisión?) Yo no puedo pronunciarme respecto a eso porque no voy a polarizar este debate. Nosotros como Poder Judicial estamos involucrados en construir y fortalecer la paz social a través de nuestras decisiones, que pongan fin a un conflicto. No vamos a polarizar más. Por eso es necesario en esta situación de crisis encontrar puntos de encuentro”, dijo Barrios a la prensa en Cajamarca.

La titular del PJ también sostuvo que se deben respetar las decisiones de las instituciones, pero recordó que existen mecanismos internacionales al que las partes afectadas pueden acudir en caso no estén satisfechos con las sentencias de las instancias locales.

“Todas las decisiones que emitan los órganos jurisdiccionales o la justicia constitucional deben ser respetadas, pero también hay el derecho de la impugnación de las decisiones. En este caso, es que se ha agotado la jurisdicción interna, pero —normativamente hablando porque no somos una isla— tenemos la jurisdicción supranacional. Y serán quienes integren los órganos del Estado encargados de acudir a la jurisdicción supranacional que decidirán lo que corresponde. Ahí no interviene el Poder Judicial”, agregó.

Alto Comisionado de DD. HH. se pronuncia tras fallo del TC a favor de Fujimori

Durante esta jornada, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recordó que no pueden ser beneficiados con amnistías o indultos aquellas personas involucradas en casos de crímenes contra los derechos humanos. Ello tras la sentencia del Tribunal Constitucional a favor del exdictador Alberto Fujimori.

“Tras decisión de ayer del Tribunal Constitucional del Perú de restablecer el indulto al expresidente Fujimori, subrayamos que el derecho internacional de derechos humanos restringe amnistías o indultos en casos de graves violaciones de derechos humanos. Se debe respetar los derechos de las víctimas a la justicia y el estado de derecho”, manifestó dicho despacho en un tuit.