EN VIVO Congreso: Pleno interpela a ministros Hernán Condori y Ángel Yldefonso

Pleno del Congreso de este miércoles 16 de marzo - EN VIVO

En Vivo: Pleno interpela a ministros Hernán Condori y Ángel Yldefonso 09:48 Hernán Condori responde al pliego interpelatorio en el pleno del Congreso 09:46 Inicia su intervención el ministro de Salud, Hernán Condori El titular del Minsa, Hernán Condori, inicia su intervención en el pleno del Congreso de este miércoles 16 de marzo. El funcionario empieza destacando sus labores como médico. "Soy médico del pueblo. Tengo 24 años de experiencia como médico salubrista. Me dedique a la atención de la población urbana y rural. Agradezco aclarar a todos los cuestionamientos", señaló. 09:41 Se reinicia la sesión del pleno del Congreso Se reinicia la sesión del pleno del Congreso de este miércoles 16 de marzo. La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, inicia el debate para la interpelación al ministro de Salud. Se distribuyen los tiempos para cada vocero de la bancada. 09:38 Hernán Condori ingresa al hemiciclo del Pleno del Congreso 09:36 Se suspende sesión por breve término La sesión del pleno del Congreso fue suspendida por breve término para el ingreso del titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernán Condori, al hemiciclo del Congreso. 09:33 Inició la sesión del Pleno del Congreso La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), inició el pleno de este miércoles 16 de marzo para interpelar a los ministros Hernán Condori y Ángel Yldefonso. Registraron su asistencia 95 congresistas. 09:24 Congresistas se pronuncian antes de iniciar la sesión para la interpelación a ministros 09:22 Hernán Condori se dirige al Hemiciclo del pleno previo a su interpelación. Foto: Carlos Félix/La Republica 09:20 Hernán Condori llega al Congreso previo a su interpelación en el pleno. Foto: Carlos Félix/La Republica

Nota previa

Este miércoles 16 de marzo, el pleno del Congreso de la República interpelará a los ministros Hernán Condori (Salud) y Ángel Yldefonso (Justicia y Derechos Humanos), quienes deberán absolver los distintos cuestionamientos en su contra.

El titular del Minsa deberá responder 17 preguntas, nueve de la moción impulsada por Renovación Popular y ocho de la moción que promueve Avanza País.

Los cuestionamientos giran en torno a acciones de Condori Machado antes de ser ministro, como la promoción del “agua arracimada”, haber ejercido especializaciones que no ha estudiado y estar siendo investigado por la Fiscalía de la Nación por presunto cobro indebido.

“Soy respetuoso del equilibrio de poderes y del control político que realiza el Congreso de la República. Habiéndose aprobado la interpelación, para este 16 de marzo, asistiré a la representación nacional a responder con objetividad y transparencia como debe ser en toda democracia”, dijo el titular de Salud a través de un tuit.

En tanto, Ángel Yldefonso es cuestionado por un sector del Parlamento por no haber precisado en su declaración jurada de intereses que ejerció como procurador regional del Gobierno de Áncash, donde acumula 78 faltas por inasistencias, demoras en la entrega de documentos y actuaciones de defensa ineficientes.

“Respetuoso de la Constitución y el Reglamento del Congreso, acudiré a responder las preguntas de los congresistas. Durante mis 25 años de trayectoria, no he tenido sanciones penales ni administrativas y he antepuesto siempre el respeto a la Ley y el servicio a la ciudadanía”, afirmó Yldefonso Narro mediante un tuit.

El Reglamento del Parlamento establece que si los congresistas no encuentran satisfactorias las respuestas de un ministro de Estado en una interpelación, pueden presentar una moción de censura, que requiere de 33 firmas para ser ingresada a trámite. Para disponer la salida del titular de una cartera, se requiere el voto de la mayoría simple del número legal de legisladores.