Vergara: No habría motivos para negarle al presidente Castillo que vaya al Congreso

El vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, manifestó que no encuentra motivos para rechazar la solicitud del presidente Pedro Castillo de acudir al Congreso el próximo martes 15. De acuerdo con el acciopopulista, su asistencia no interferiría en el proceso de vacancia que se sigue en el Parlamento.

“ Creo que no habría motivos para negarle al presidente la oportunidad de acercarse al Pleno. No habría un motivo en particular. Algunos dicen, por ejemplo, el congresista [Jorge] Montoya, que perturbaría el proceso [de vacancia]... no encuentro cómo podría interferir”, expresó Vergara en diálogo con RPP.

El legislador aseveró que muchas bancadas -por no decir todas- ya tienen una posición respecto a la moción de vacancia, por lo que la cita propuesta por Castillo Terrones no tendría mayor influencia.

“Por ejemplo, Acción Popular ha decidido hace una semana votar a favor de la admisión a debate de la vacancia para que el presidente vaya al hemiciclo, escucharle, preguntarle, y si se le tiene que cuestionar, se le cuestionará”, añadió.

El parlamentario del partido de la lampa expresó que se sintió sorprendido al enterarse de la solicitud del mandatario, porque ya se tenía un cronograma establecido para seguir con el debido proceso.

“Creo que a todos nos ha sorprendido. Lo que nosotros esperábamos era seguir un proceso regular dentro del proceso de vacancia, quiere decir que el día de mañana (lunes) debía discutirse, precisamente, la admisión al debate de la vacancia, y pues nos sorprende”, dijo.

En ese sentido, explicó que desde el Legislativo habían planificado tener tres reuniones durante la semana entrante, donde se tocarían los temas de vacancia e interpelación aprobadas en el último Pleno. Sin embargo, si se llegara a aceptar la visita del jefe de Estado, se tendrían que mover los encuentros ya pactados.