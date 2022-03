Luis Valdez señala que Salhuana deberá explicar a APP su cambio de posición en voto de confianza

El secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, se pronunció sobre la posición que tomó dicha bancada en el voto de confianza que brindó el Congreso de la República al gabinete ministerial encabezado por Aníbal Torres, este miércoles 9 de marzo.

El también excongresista manifestó que el vocero de la agrupación parlamentaria de APP, Eduardo Salhuana, deberá dar explicaciones ante el partido, primero, por el cambio de decisión que tuvo al abstenerse al voto y, segundo, por los otros parlamentarios, quienes se mostraron a favor de otorgar la investidura al cuarto equipo ministerial del presidente de la República, Pedro Castillo.

“ (Salhuana) Debe asistir como vocero de la bancada para que explique cuál ha sido su posición y en todo caso su cambio de posición. Entendemos que, como institución no lo podemos obligar, pero por lo menos estamos en el derecho de pedirle una explicación y él tendrá que sustentar de manera firme y coherente, pero también APP necesita y merece esta explicación y unas disculpas públicas”, indicó en diálogo con RPP.

Asimismo, Valdez Farías indicó sentirse sorprendido por la división de posición de APP, pues la organización había tomado la postura de no brindarle la investidura al Consejo de Ministros, debido a la permanencia del cuestionado ministro de Salud, Hernán Condori. La bancada registró cuatro votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones.

“Habíamos manifestado una posición de no otorgarle la confianza al gabinete Torres, no porque tengamos una posición subjetiva o malintencionada en contra del Gobierno, sino porque sus actitudes, gestos y decisiones han sido desacertadas. Ahí está a la vista la elección del ministro de Salud, por ejemplo, que no tiene capacidad”, sostuvo.

Congreso otorgó voto de confianza

Durante la madrugada de este miércoles 9 de marzo, el Pleno del Congreso decidió, por mayoría, otorgar la confianza al gabinete ministerial de Aníbal Torres, luego de varias horas de debate entre los parlamentarios.

Luego de una ajustada votación de 64 votos a favor, 58 en contra y dos abstenciones, el equipo de 19 ministros obtuvo el visto bueno del Legislativo. El gabinete Torres necesitaba el respaldo de la mitad más uno de los congresistas presentes en la sesión, que en esta oportunidad fueron 127.