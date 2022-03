Edmundo del Águila tras voto de confianza: “La bancada de AP ha actuado según lo que han considerado”

Durante la madrugada de este martes 9 de marzo, el pleno del Congreso de la República brindó el voto de confianza al gabinete ministerial encabezado por Aníbal Torres tras largas horas de exposición y debate entre los parlamentarios. Una de las agrupaciones en la que la mayoría de sus legisladores (12) tomó una postura a favor de la cuestión de confianza fue Acción Popular.

Esto se dio pese a que, el último lunes 7 de marzo, el comité político del partido emitió un comunicado en el manifestó que no era oportuno otorgar la investidura al Consejo de Ministros, debido a la permanencia del cuestionado Hernán Condori como titular del Ministerio de Salud, por lo que instó a que sea retirado.

Ante ello, el secretario general de Acción Popular, Edmundo del Águila Morote, informó que no ha habido una comunicación directa de la agrupación parlamentaria con el partido y, por ello, los legisladores han decidido actuar según lo acordado solo entre ellos, sin seguir una línea política.

“No ha habido una comunicación directa con la bancada, pero ese comunicado tiene la característica de una sugerencia de votación (…). La bancada ha actuado según lo que ellos han considerado, producto de una reunión que siempre tienen. En la medida de que no exista una comunicación directa, estarán sucediendo estas cosas, en el sentido de que ellos estarán haciendo uso de la libertad de no tener una línea política”, expresó en diálogo con La República.

En ese sentido, Del Águila señaló que la línea política que tiene que seguir el partido y la bancada de Acción Popular se va a aclarar cuando los citen oficialmente y lleguen a acuerdos.

“En ese momento vamos a ver cuál va a ser la posición de la bancada, si está alineada con el estatuto y con la línea política que se marca de conformidad con el mandato estatutario o no está alineada. Y si es así, tendrán que seguir un proceso interno que puede terminar en alguna sanción”, aseveró.

Respecto al gabinete ministerial que recibió la confianza, el secretario general de Acción Popular prevé que va a tener el mismo destino que los anteriores equipos, por lo que el presidente de la República, Pedro Castillo, tendrá que cambiarlo una vez más.

“ Creo que este gabinete va a correr la misma suerte de los gabinetes pasados, que el presidente se va a ver forzado a cambiarlo porque no están para el trabajo que les han encargado políticamente y el Gobierno toma decisiones erradas, parece que muchas veces lo hace a propósito”, dijo.

Sobre los congresistas Juan Mori, Raúl Doroteo, Ilich López, Darwin Espinoza y Jorge Flores, denominados como ‘Los Niños’, Edmundo del Águila Morote reveló que fueron citados para declarar ante el partido el último martes 8 de marzo, pero no pudieron asistir por el pleno del Parlamento.

“Nuevamente están siendo citados para la próxima semana, para lo cual se está coordinando qué días están libres y no hay pleno”, agregó.

Posición de Mesías Guevara

Por su parte, el gobernador regional de Cajamarca y presidente del partido, Mesías Guevara, indicó que lo dicho por el comité político en el mencionado comunicado es una recomendación en función del estatuto del partido. En esa línea, aclaró que no pueden fijar la posición de los congresistas de su bancada.

“Nosotros dijimos que, al estar ministros cuestionados, como el caso del señor Condori, no era oportuno darle el voto de confianza a este gabinete. Eso fue lo que nosotros acordamos, pero es una recomendación. No podemos obligar a los congresistas porque ellos no están sujetos a mandato imperativo”, acotó para este diario.

“No hay ninguna ruptura. Los señores congresistas tienen su propio espacio, que es la bancada parlamentaria. Dentro de esta, ellos tienen su reglamento, tienen sus lineamientos y es por ello que, a mi entender, han votado como votaron”, añadió.